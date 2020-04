Die Corona-Zeit zieht sich in die Länge wie ein gut durchspeichelter Kaugummi (den wir dieser Tage natürlich noch nicht mal mit Handschuhen und Atemmaske anpacken würden). Während man der Tris-tesse des Daseins sonst mit einem, zwei, drei Bier in der Lieblingskneipe zu Leibe rücken kann, ist uns jetzt auch diese kleine Freude verwehrt.

HT-Kneipenquiz wird regelmäßig „stattfinden“ – Attraktive Preise

Weil uns die Corona-Krise ja aller Voraussicht nach noch länger begleiten wird, soll auch das HT-Kneipenquiz ohne Kneipe zur vorübergehenden Dauereinrichtung werden. Immer wieder stellen wir Fragen, immer wieder verraten wir Ihnen die Antworten – und zwischendurch kannst du mitmachen:

Lade die PDF am Ende des Artikels herunter und beantworte die Fragen. Aber bitte mit mindestens zwei Meter Abstand zu Google und Konsorten! Sende uns deine Lösungen (also beispielsweise 1a, 2b, 3c, 4d und so weiter) per E-Mail mit dem Betreff „HT-Kneipenquiz“ an redaktion.ht@swp.de.

Gib deinen Namen und Kontaktdaten an. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Jeder kann pro Quiz nur einmal teilnehmen. Über die besten Quizzer führt die Redaktion Buch. Ihr werdet nach der Pandemie zu einem echten Kneipenquiz eingeladen – und könnt attraktive Preise gewinnen.

Also: Getränk einschenken, losquizzen, Spaß haben! Einsendeschluss ist Mittwoch, 22. April.