Die Zahl der von Covid-19 Gesundeten ist im Hohenlohekreis inzwischen viel höher als die der aktuell Infizierten. Während rund 670 Bürger am Coronavirus erkrankt waren, sind inzwischen mehr als 430 davon wieder genesen. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Laut Landesgesundheitsamt sind in dem Kreis bis zum 12. April 26 Menschen an dem Virus gestorben.

Der Hohenlohekreis war laut Robert-Koch-Institut schon der am zweitschlimmsten betroffene Landkreis in Deutschland. Mittlerweile steht er in dieser Statistik auf Platz fünf.

Die Maßnahmen zur Verlangsamung der Epidemie zeigen seit mehreren Tagen Wirkung. Vorige Woche vermeldete das Landratsamt, dass im Kreis die sogenannten Verdopplungsrate auf neun Tage gesunken ist. Die offiziellen Zahlen aus dem Hohenlohekreis erhältst du regelmäßig in unserem Überblicksartikel.

„Zeigen wir weiterhin, dass Hohenlohe zusammenhält und helfen wir alle mit, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie greifen. Auch wenn es uns viel abverlangt“, wird Landrat Dr. Matthias Neth in der Mitteilung zitiert. „Wir haben schon viel erreicht, Entwarnung können wir allerdings noch keine geben.“ Die Bevölkerung hat offenbar auch am Kar- und Osterwochenende die Vorgaben weitestgehend ernst genommen.