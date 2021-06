Jeder ab zwölf Jahren kann sich ab kommenden Montag in den Impfzentren im Ländle impfen lassen. Das hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration gestern mitgeteilt. Das gilt auch für das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Rot am See und das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Wolpertshausen. Do...