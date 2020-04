Derzeit sei die Zahl der Menschen, die die häusliche Quarantäne als Geheilte entlassen größer als die derer, die sich neu am Coronavirus infizieren. Das teilte das Landratsamt Schwäbisch Hall an Karfreitag mit. In unserer Grafik wird das deutlich: Die Kurve der täglich neu Infizierten ist am 7. April unter die der Geheilten gesunken:

Die Zahl der täglich Geheilten (grüne Kurve) ist seit 7. April größer als die der täglich neu Infizierten (rote Kurve).

© Foto: Infogram/Daten: Landratsamt Schwäbisch Hall

Dabei geht das Landratsamt von seiner Zählweise aus, die anders ist als die des Sozialministeriums oder des Robert-Koch-Instituts. An Karfreitag waren von 808 Infizierten 366 Menschen gesundet – das sind etwa 45 Prozent.

Das bedeutet, dass im Landkreis Hall offenbar die Quarantäne-maßnahmen und Kontaktverbote wirken. Vor allem in den Gemeinden auf dem Land steigen die Zahlen langsamer an, als in den Städten. Schwäbisch Hall hat bei weitem die meisten Infizierten.

Die interaktive Grafik mit weiteren detaillierten Daten zu den Kreisgemeinden aktualisieren wir immer mit den neuesten Daten auf swp.de.

Die Schritte zur Bekämpfung des Virus werden derweil von einer wachsenden Mehrheit der Deutschen als gut empfunden.

Landrat Bauer appelliert an Bürger, weiter durchzuhalten

„Ich zähle jetzt ganz stark auf die Vernunft, die Solidarität und das Durchhaltevermögen unserer Bürgerinnen und Bürger, damit wir nach den Osterfeiertagen keine neue Ansteckungswelle bekommen, sondern die Zahl der aktuell infizierten Personen weiter sinkt.“, wird der Landrat der Kreises Schwäbisch Hall, Gerhard Bauer in der Mitteilung zitiert. Die Maßnahmen sind dazu da, das medizinische System nicht zu überlasten und Ärzte vor die Entscheidung stellen zu müssen, wer leben darf und wer nicht.

Nach den Zahlen des Landratsamtes waren am Karfreitag 808 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert (und zum Teil geheilt). Das entspricht etwa 0,4 Prozent der Bevölkerung im Kreis. Dazu kommen die nicht registrierten Infizierten, zum Beispiel Menschen, die keine Symptome zeigen, oder die Krankheit ohne Registrierung kurierten. Etwa 70 Prozent müssen erreicht werden, um Herdenimmnuität gegen den Virus zu erreichen. Davon spricht Christian Drosten, Leiter der Virologie-Abteilung am Charité in Berlin, im Podcast „Corona-Update“ Norddeutschen Rundfunks.