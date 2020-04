Viele Banken sind wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen, persönliche Beratungsgespräche in Finanzfragen daher nicht möglich. Ein Zustand, mit dem sich die Bausparkasse Schwäbisch Hall wie auch die VR-Bank Hohenlohe nicht abfinden wollen. Beide Institute weiten nun ihr Beratungsangebot aus, wie die Banken mitteilten. Beide setzen auf Videotelefonie.

Bausparkasse schult 3300 Außendienstmitarbeiter

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat in den vergangenen Tagen mithilfe ihres Tochterunternehmens Schwäbisch Hall Training ihre 3300 Außendienstmitarbeiter für Videoberatungen geschult. Damit können die Schwäbisch Hall-Berater auch in der Corona-Krise für ihre Kunden da sein, um bei Fragen schnell weiterhelfen zu können. „Eine Videoberatung hat gegenüber einem Telefongespräch einige Vorteile: Unterlagen und Dokumente können gemeinsam angeschaut und bearbeitet werden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Auf Wunsch der Kunden, können auch nur sie den Berater sehen, nicht aber umgekehrt.

Telefonische und Videoberatung bei der VR-Bank Hohenlohe

Die Volksbank Hohenlohe weitet das digitale Beratungsangebot aus: Allen Kunden steht ab sofort ihr Kundenberater sowohl für telefonische Beratungen als auch für Videoberatungen zur Verfügung. Mit dem Angebot will die Bank ihren Kunden in Zeiten der Pandemie ein zeitgemäßes Kommunikationsmittel bieten. Dies gelte insbesondere auch für Firmenkunden.