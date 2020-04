Im Kampf gegen die Corona-Pandemie scheint Entwarnung nicht angemessen zu sein. Wie ernst die Lage im Landkreis Schwäbisch Hall ist, machen zumindest drei Faktoren deutlich. Erstens: Pflegeheime sowie Außenwohngruppen werden wegen infizierter Bewohner unter Quarantäne gestellt. Zweitens: Es gibt inzwischen zwar ausreichend einfache Gesichtsmasken, es fehlt aber an Masken, deren Technik Krankheitserreger wie das Coronavirus herausfiltern (Kategorie FFP2). Drittens: Es erscheint aussichtlos, Pflegepersonal mit Verdacht auf Infektion zeitnah testen zu lassen. Das erhöht das Risiko wesentlich, dass Sars-Cov-2 in weitere Pflegeheime eingeschleppt wird und sich dort verbreitet.

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass ein Pflegeheim sowie Wohngruppen einer Behinderteneinrichtung unter Quarantäne stehen. Das Landratsamt entschied sich zunächst, nicht bekannt zu machen, um welche Einrichtungen es sich handelt. Gestern entschlossen sich die Verwalter zu mehr Offenheit.

Mitarbeiter dürfen Einrichtungen nur noch in Schutzausrüstung betreten

Es ist das Pflegeheim „Haus am Brühlpark“ in Schrozberg. Fünf Corona-Fälle wurden dort festgestellt. Zumindest drei Bewohner sind in Kliniken verlegt worden.

Betroffen sind außerdem drei Wohngruppen der Haller Behinderteneinrichtung Sonnenhof: die im „Lerchenhaus“ auf dem Gelände des Sonnenhofs sowie jeweils eine Außenwohngruppe im Teilort Bibersfeld und eine in der Katharinenvorstadt. „Die Bewohner dürfen die jeweiligen Einrichtungen nicht verlassen. Die Mitarbeiter müssen entsprechende Schutzausrüstung tragen“, teilt das Landratsamt mit. Keiner der Bewohner sei so schwer erkrankt, dass er in eine Klinik gebracht werden muss.

Heimbewohner leiden unter der strikten Trennung

Gestern Abend stellte das Landratsamt ein weiteres Pflegeheim unter Quarantäne: den Seniorenpark Gründelhardt. Betrieben wird er vom Arbeiter-Samariter-­Bund ASB.

Um das Ansteckungsrisiko möglichst kleinzuhalten, wurden in vielen Einrichtungen die Arbeitsabläufe verändert. Die Kontakte nach außen wurden soweit wie möglich unterbunden. Beschäftigte und externe Dienstleister begegnen sich nicht mehr. Unter der Auswirkung dieser strikten Trennung leiden viele Heimbewohner. Sie dürfen keinen Besuch mehr empfangen.

„Die Hilfsbereitschaft ist groß“, sagt Jürgen Straßel. Er leitet das Wohn- und Pflegestift am Haller Teuershof, außerdem ist er Regionalleiter der diakonischen Einrichtung „Dienste für Menschen“. Unternehmen, Landfrauen und Privatpersonen spenden eine ausreichende Zahl an einfachen Atemschutzmasken an das Stift. Zu schaffen mache den Bewohnern auch am Teurershof das Besuchsverbot. Jürgen Straßel erklärt, dass die Mitarbeiter der Pflegeheime versuchen, Skype-­Verbindung zu den Angehörigen einzurichten.

Kontakt via Bildtelefonate

Wie in Hall sollen Bildtelefonate in den Häusern von „Dienste für Menschen“ ermöglicht werden, macht Heike Schneider deutlich. Sie arbeitet für den diakonischen Dienst in Stuttgart. Zu der Einrichtung gehört auch das Haus Vohenstein im Rosengartener Teilort Westheim. Dort werden 40 Bewohner von etwa 45 Mitarbeitern betreut. Jeder Mitarbeiter brauche täglich drei der einfachen Masken, um sich und seine Gegenüber halbwegs zu schützen. Inzwischen sei es kein Problem mehr, die erforderliche Zahl zur Verfügung zu haben. Auch eine größere Lieferung an Masken des Unternehmens Kärcher entlaste die Situation.

Wie Jürgen Straßel vom Haller Teurershof stört auch Heike Schneider an der täglichen Medienberichterstattung, dass hauptsächlich Nachrichten übermittelt würden, „die nach drei Stunden schon wieder alt sind“. Wichtig sei allein die Botschaft: Die Pflegeheime müssen geschützt werden, das Virus darf nicht eingeschleppt werden. „Wir können doch nicht weglaufen“, macht Heike Schneider die Situation des Pflegepersonals deutlich.

„Es ist aussichtslos, Mitarbeiter beim Verdacht einer Infektion zeitnah testen zu lassen“, schimpft Matthias Rebel, „es passiert einfach nichts. Dabei müssen wir doch handlungsfähig bleiben.“

Bewohner ertragen Situation gefasst

Die Atmosphäre bei den Mitarbeitern im Gaildorfer Graf-Pückler-Heim sei gedämpft, aber ruhig, berichtet Geschäftsführer Matthias Rebel. Nicht immer gelinge es, die Besuche der Angehörigen zu kompensieren. Die meisten Bewohner würden es gefasst ertragen, dass ihnen die Pflegekräfte jetzt mit Masken entgegentreten.

Die Erfahrung, dass ein Virus in ein Pflegeheim eingeschleppt wird, hat Jan Mehner bereits hinter sich. Er ist Regionalleiter der Evangelischen Heimstiftung, die zahlreiche Heime betreibt – auch in Crailsheim, Satteldorf und Fichtenau. In der Einrichtung in Giengen seien 27 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Die Lage sei ernst. Mehner betont, dass die Mitarbeiter in den Heimen im Haller Landkreis mit der notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet sind. Dennoch sei die Anspannung groß. Keiner könne sich sicher sein, dass Covid-19 nicht auch in seinem Heim ausbricht.