Der Chef der Kreisverwaltung, Landrat Gerhard Bauer, möchte gewappnet sein: Um rechtzeitig auf steigende Patientenzahlen regieren zu können, appelliert er erneut an Freiwillige mit medizinischer Erfahrung. Die sollen sich registrieren lassen, um im Ernstfall eingreifen zu können.

Das Verfahren sei einfach: Die Registrierung erfolgt ab sofort über ein Kontaktformular, das online ausgefüllt und dem Landratsamt per E-Mail zugesandt werden kann. Die rechtzeitige Registrierung habe den Vorteil, dass die Kliniken bei Bedarf rasch auf medizinisch geschultes Personal zurückgreifen können.

Freiwillige werden gebraucht

Die Freiwilligen werden bei Bedarf in den Kliniken, im Gesundheitsamt oder in einer der Reserveeinrichtungen in Michelfeld und Crailsheim eingesetzt. Bei der Registrierung können Beschäftigungsumfang und die möglichen Einsatzzeiten sowie der Wunschort angegeben werden. heißt es in der Pressemitteilung.

Nach dem ersten Aufruf vergangene Woche haben sich bereits Freiwillige mit Kenntnissen in der Pflege oder im medizinischen Bereich gemeldet. „Ich bedanke mich bei den Personen, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. Jede und jeder in unserem Landkreis mit medizinischen oder pflegerischen Kenntnissen darf uns gerne im Ernstfall unterstützen. Wir freuen uns über jeden Freiwilligen!“, ermuntert Landrat Gerhard Bauer.

Frisch ausgebildete, bereits im Ruhestand oder aktuell in der Elternzeit befindliche Ärzte, Pflegekräfte oder Rettungssanitäter wären für diese Aufgabe besonders geeignet. Auch Auszubildende in medizinischen oder pflegenden Berufen sowie Medizinstudenten, die ihr Studium noch nicht vollständig abgeschlossen haben, sind willkommen.

Info Interessenten können das Kontaktformular auf der Homepage unter www.lrasha.de herunterladen und per E-Mail an unterstuetzung-corona@LRASHA.de senden. Diese Adresse kann auch für eventuelle Rückfragen genutzt werden.