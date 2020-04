Etwa 41 Menschen pro 10.000 Einwohner sind im Hohenlohekreis mit dem Coronavirus infiziert. Das sagen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts am 1. April. Der Kreis steht in dieser Statistik an Platz drei, nach Tischenreuth in der Oberpfalz (etwa 69 pro 10.000) und Heinsberg in Nordrhein-Westfalen (etwa 50 pro 10.000). Trotzdem gibt es gute Nachrichten aus den Kreisstädten Öhringen und Künzelsau: Die „Verdopplungszeit“ beträgt nur neun Tage. Das heißt: Innerhalb von neun Tagen verdoppelt sich die Zahl der Infizierten (Stand 30. März). Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die Zahl zeigt die Geschwindigkeit, in der sich die Epidemie ausbreitet.

Vier Tage langsamer als der Landes-Schnitt

Im Land Baden-Württemberg betrage der Schnitt fünf Tage. „Dadurch, dass wir sehr früh getestet haben und alle Kontaktpersonen informieren, können wir jetzt einen ersten Erfolg vermelden“, wird Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des Gesundheitsamts, in der Mitteilung zitiert. „Entwarnung können wir aber nicht geben!“ Um die Infektionsketten zu unterbrechen, komme es auch weiterhin auf die Mithilfe eines jeden Einzelnen an. Deshalb appelliert die Amtsärztin: „Bleiben Sie bitte auch weiterhin zuhause und vermeiden Sie Sozialkontakte“.

Der Hohenlohekreis habe schon vor Land und Bund verschiedene Maßnahmenpakete zum Schutz der Bevölkerung auf den Weg gebracht. So seien schon Mitte März Veranstaltungen und Besuche in Pflegeheimen per Allgemeinverfügung untersagt worden. Das Gesundheitsamt sei umorganisiert worden. Insbesondere das Team zur Ermittlung von Kontaktpersonen bei Covid-19-Erkrankten sei demnach vergrößert.

Isolation: Einige bestätigte Fälle hatten keine Kontaktpersonen, die sie infizieren konnten

Insgesamt seien im Hohenlohekreis bisher fast 2.500 Kontaktpersonen ermittelt werden, die sich jetzt in häuslicher Absonderung befinden. Das sind etwa 2,2 Prozent der Kreisbevölkerung. „Durch dieses schnelle und konsequente Handeln haben wir die Chance, weiterhin die Infektionsketten ausgehend von einem bestätigten Fall zu unterbrechen und eine weitere Ausbreitung der Corona-Infektionen im Hohenlohekreis zu verhindern“, so Haack-Erdmann. „Das zeigt sich auch, da wir inzwischen Fälle haben, bei denen bestätigt erkrankte Personen keine Kontaktpersonen mehr angeben, weil sie sich bereits selbst als Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung befanden.“