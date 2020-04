Der Hohenlohekreis sinkt auf Platz vier der Statistik des Rober-Koch-Instituts zu den Landkreisen mit den prozentual meisten Corona-Infizierten (Stand Montag, 6. April). Wie das Landratsamt in Künzelsau am Sonntag vermeldete, hatte es am 3. April 55 Prozent der Erkrankten gesund aus der Quarantäne entlassen. Das sind 295 Menschen.

„Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, wird Landrat Matthias Neth in der Mitteilung zitiert. „Wir sollten in dieser schwierigen Zeit auch die Zahl der Genesungen sehen.“ Es ist ein Hinweis der Hoffnung, in den Tagen, zu denen die Zahl der Infizierten in Deutschland die 100.000-Marke knackt.

Schon in der Woche zuvor zeigte der Kampf gegen die Krankheit. Da sank die sogenannte Verdopplungsrate auf neun Tage. Das ist der Zeitraum, in dem sich die Anzahl der Infizierten verdoppelt.