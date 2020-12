Hohenlohekreises insgesamt 44 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet, davon 42 am Samstag und zwei am Sonntag. Das teilte das Landratsamt mit. Darunter seien 13 Fälle in bereits betroffenen Pflegeheimen. Die 7-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis ist auf 182,9 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Im benachbarten Landkreis Schwäbisch Hall hat steht die Inzidenz bei 186,5. Am Wochenende hat das Gesundheitsamt desinsgesamt 44 neue Corona-Infektionen an dasgemeldet, davon 42 am Samstag und zwei am Sonntag. Das teilte das Landratsamt mit. Darunter seienin bereits betroffenen

Laut den Angaben seien in dem Landkreis 194 aktive Fälle. Am meisten davon in Öhringen: Dort sind derzeit 61 Menschen infiziert. Das Kreisimpfzentrum wird in der Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen aufgebaut.