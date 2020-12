Aktuelle Daten: Neue Fallzahlen vom 24.12. und 25.12 vom Ministerium

Zahlen vom LRA SHA: Keine neuen Zahlen vom Landratsamt an den Feiertagen

Neue Infektionen: Sozialministerium meldet 47 neue Fälle an Heiligabend und fast 40 neue Fälle am 1. Weihnachtsfeiertag

Corona-Toter: Am 25.12. ist ein weiterer Corona-Toter im Landkreis gemeldet worden

Weihnachtsgeschäft: Der Lockdown hat starke Auswirkungen auf die Geschäfte in der Weihnachtszeit. Wir haben mit Gewerbetreibenden gesprochen – mehr dazu am Ende des Artikels.

Keine aufgeschlüsselten Zahlen vom Landratsamt

An den Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht das Landratsamt keine neuen Zahlen zu Infektionen im Landkreis. Das sagte Steffen Baumgartner, Sprecher des Landratsamtes des Kreises Schwäbisch Hall auf Nachfrage unserer Redaktion. Von Heiligabend an bis Samstag, 2. Weihnachtsfeiertag werden die Zahlen demnach nicht aktualisiert. Am Sonntag, 27.12., könne mit neuen Zahlen gerechnet werden. Bis Silvester werde dann wieder täglich aktualisiert.

Zahlen vom Landesgesundheitsamt

An das Landesgesundheitsamt müssen die Zahlen gemeldet werden. Das Sozialministerium veröffentlicht diese Zahlen. Mit 3361 Infizierten werden dort an Heiligabend 47 neue Infektionen seit dem 23.12. gemeldet. Am 25.12. steigt die Zahl auf 3399 Infizierte – das sind noch einmal 38 mehr Infizierte.

Außerdem ist die Zahl der Corona-Toten laut Ministerium am 25.12. auf von 86 auf 87 gestiegen.

Landratsamt erheblich – das meldete am 23.12. 3513 Infizierte. Unterschied etwa 200 beträgt. Auch der schwankt gering wegen unterschiedlicher Uhrzeiten der Meldung am Tag. Die Infizierten-Zahlen unterscheiden sich von denen vomerheblich – das meldete am 23.12. 3513 Infizierte. Grund ist eine andere Zählweise zu Beginn der Pandemie . Jedoch wurde die im Mai angepasst, sodass seither deretwa 200 beträgt. Auch der schwankt gering wegen unterschiedlicheram Tag.

Wie Gewerbetreibende den Lockdown erleben