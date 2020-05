Wie viele andere Kultur-Veranstalter hat nun auch der Circus Compostelli in Schwäbisch Hall seine Saison abgesagt. In dem Zirkuszelt werde es keine „tollen Aufführungen“ geben, heißt es in einer Pressemitteilung. An diesem Wochenende hätte die Saison begonnen.

Vorstellung „Stadtführung“ auf das kommende Jahr verschoben ist. Das Video haben wir für euch auch bei uns: Doch eine kleine Aufführung auf dem leeren Zeltplatz gebe es auf der Webseite für die Freunde des Zirkus . Darin wird auch verraten, dass die geplanteauf das kommende Jahr verschoben ist. Das Video haben wir für euch auch bei uns: