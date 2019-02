Comedy Carolin Kebekus begeistert die Zuschauer in der Arena Ilshofen

Ilshofen / Götz Greiner

Ihr würdet für mich ja in Crailsheim einmarschieren!“, schreit Carolin Kebekus, als sie nach einem Vorspann zu ihrer Show auf die Bühne kommt. Sie hat ihr Publikum von Anfang an im Griff. Die meisten der 2500 Zuschauer in der ausverkauften Arena Hohenlohe haben für sie zuvor ein Gelöbnis abgelegt. Sie sprachen ihr Sätze nach wie: „Ich werde nicht sagen: ‚Die Kebekus sieht im Fernsehen besser aus als in echt.’“ und „Ich gelobe, dass ich über alles lachen werde, was Carolin Kebekus sagt.“ Dann ist Ilshofen auf den beiden Videoleinwänden auf der Bühne in Pussy Nation umbenannt worden.

Die Annexion Crailsheims liegt also vorerst auf Eis, als Kebekus dann auf der Bühne steht. „Mensch, seid ihr froh, dass hier heute keine Kuhauktion ist“, sagt sie – und so ist es auch. Denn ihr zweieinhalb Stunden dauerndes Comedy-Programm geht vorbei wie im Flug.

Feminismus und Freude am Sex

Kebekus’ Witze gehen zum Großteil unter die Gürtellinie, wirken aber nicht ordinär. Sie ist nicht sensationsgierig, wenn sie sagt: „Ich kann hier stehen und feministische Thesen vertreten – und zu Hause dann mit Freude einen Schwanz in den Mund nehmen.“ Denn es ist klar, dass sie das nicht macht, um das Wort ‚Schwanz’ zu sagen. Kebekus nennt vorher Beispiele, auf welche Weise gegen Gleichberechtigung argumentiert wird. Wenn die Gegner zum Beispiel Männerparkplätze wollen und damit „wirkliche Gleichberechtigung“. Kebekus hat kein Verständnis für solche Forderungen. Sie stellt die Frage, wovor diese Menschen Angst hätten. „Es ist ja nicht so, dass wir die Macht an uns reißen wollen und dann die Welt pink anmalen.“

So will sie ein Klischee aus dem Weg räumen. Doch immer schwingt eine Grundhaltung mit: Frauen haben, wie Männer, ein Recht darauf, Klischees zu erfüllen. Sie müssen es aber nicht.

„Frauen, vernetzt euch!“

Eine Erklärung, warum Gleichberechtigung in Deutschland nicht funktioniert, sei, dass Frauen nicht vernetzt seien. Als Beispiel nennt sie ein Video, das sie auf Facebook gepostet hat. Es sei 2000-mal kommentiert worden. Doch nicht, wie sie hoffte, weil sie eine politische Debatte angestoßen habe – sondern weil sich Frauen über wackelnde Haut an Kebekus’ Oberarm unterhalten haben. Es ist der einzige Moment während des Programms, in dem die Videoleinwände auf der Bühne nicht Kebekus in voller Größe zeigen. Der Kameramann zoomt auf ihren Arm, als sie dem Publikum zuwinkt. Das habe eine Frau mit „Hefeteigtsunami“ beschrieben. Eine andere habe gefragt: „Warum macht sie das denn? Weiß sie das denn nicht?“ So etwas würden Männer nie sagen, ist Kebekus überzeugt.

Bewertungsapp für Sexpartner

Doch das Programm ist keine Dauerbeschallung der Besucher mit Thesen zu Gleichberechtigung und Feminismus. Kebekus erzählt lustige Anekdoten und Beobachtungen. Zum Beispiel, dass heutzutage alles bewertet werde. So habe sie bei einem Online-Landkartenanbieter eine Bushaltestelle gesehen, die nur zwei von fünf Sternen habe: „Ich sitze ja nicht im Bus und sage: ‚Ich müsste jetzt eigentlich aussteigen, aber bei der Haltestelle ... nee.‘“

Viel nützlicher sei eine Bewertungsapp für Sexpartner. Damit könnte man vielen Menschen einiges ersparen. Da wären Kommentare hilfreich: „Gewaschen. Schöne Wohnung. Bett frisch bezogen. Nicht besonders einfallsreich. Gutes Frühstück. Gerne wieder! Drei von fünf Sternen.“ Außerdem könnte es Vorschläge geben wie „Frauen, die Rainer vögelten, vögelten auch ...“

Kebekus hat ihr Publikum in der Arena nicht nur im Griff gehabt, sondern auch begeistert. Das zeigten auch die Standing Ovations nach ihrem Hymne auf Ilshofen (auf die Melodie von Helene Fischers „Nur mit dir“). Dafür bekommt Carolin Kebekus fünf von fünf Sternen.