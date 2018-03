Verkehr Busverkehr am S-Bahn-Haltepunkt wird verbessert

Ansbach / pm

„Durch die S-Bahn-Verlängerung bis nach Dombühl wurde der öffentliche Nahverkehr in unserer Region erheblich aufgewertet, insbesondere in den Abendstunden und an den Wochenenden“, sagte Dr. Jürgen Ludwig, Landrat des Landkreises Ansbach, bei einem Treffen der Projektpartner. Wie das Landrats­amt mitteilt, hätten sich die Fahrtmöglichkeiten erhöht, die Mobilität sei deutlich verbessert worden und auf anfängliche Probleme sei reagiert worden.

Die erste Bilanz der Deutschen Bahn zur S-Bahn-Verlängerung fällt positiv aus. „Wir konnten in den ersten Wochen bereits zahlreiche zusätzliche Fahrgäste in den verlängerten S-Bahn-Zügen begrüßen“, sagte Marco Schimmich, Verkehrsvertragsmanager Franken bei der DB-Regio. „Und mit einer durchschnittlichen Pünktlichkeit von 97,9 Prozent waren die Züge der S 4 sehr zuverlässig unterwegs“, so Schimmich. Voraussichtlich Mitte April wird die Bahn die Aufzüge im Bahnhof Dombühl in Betrieb nehmen und damit die barrierefreie Erreichbarkeit des neuen S-Bahnsteigs sicherstellen.

Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten: Nur drei Monate nach der Inbetriebnahme wird die Strecke ab Sonntag, 18. März, bis Sonntag, 8. April, gesperrt – wegen Gleisbauarbeiten. Über den Schienenersatzverkehr will die Bahn rechtzeitig informieren.

Aufgrund der Erfahrungen in den ersten Wochen wurden am S-Bahn-Haltepunkt Dombühl zur Verbesserung der Anbindungen Anpassungen am Busverkehr vorgenommen. So wurden im Januar die Fahrtzeiten verlängert und verschoben, sodass nun eine fahrplanmäßige Bedienung der Fahrten und damit ein verlässlicher Anschluss an die Züge sichergestellt werden kann. Auf der VGN-Linie 805 (Dinkelsbühl – Feuchtwangen – Aurach – Ansbach) werden zudem zwei Verstärkerbusse eingesetzt. Die Rufbusfahrten der VGN-Linie 813 (Dinkelsbühl – Feuchtwangen – Dombühl) wurden bis auf die jeweils letzten Fahrten werktags und samstags in Regelfahrten umgewandelt.

Eine vorherige Anmeldung der Fahrt ist in diesen Fällen nun nicht mehr notwendig. Auf der Linie 805 werden nunmehr alle Fahrten als Regelfahrten gefahren. Bereits zum Start der S-Bahn Dombühl im Dezember 2017 wurde auch die Anbindung der Gemeinde Schnelldorf an die S-Bahn per Bus verbessert. Vermittelt durch den Landkreis Ansbach wurde seitens des Busunternehmens Scharnagel auf der VGN-Linie 818 (Rothenburg/Tauber – Schnelldorf – Breitenau) um 6.42 Uhr eine zusätzliche Fahrt von Schnelldorf zum Bahnhof Dombühl eingerichtet.

Zusätzlich wurde die Gemeinde Schnelldorf in das Bedienungsgebiet des Anrufsammeltaxis zum Bahnhof Dombühl aufgenommen, sodass in den Abendstunden von Schnelldorf aus die S-Bahn-Fahrten zwischen Nürnberg und Dombühl erreichbar sind.