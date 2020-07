24 Mal in 60 Sekunden kann Pascal Müller aus Michelbach an der Bilz die Übung aus Liegestützen und Klimmzug wiederholen. Dafür hat er jetzt die Urkunde des Londoner Büros des Guinnessbuch für Weltrekorde bekommen. Schon im September 2019 hat er den bisherigen Rekord von 21 Wiederholungen gebrochen, den ein New Yorker hielt.

Er trägt auch den Rekord für die meisten Burpee-Pull-Ups pro Stunde: 405 – das sind im Schnitt 6,75 pro Minute. Der 20-Jährige trainiert seit einigen Jahren den Kraftsport „Calisthenics“.