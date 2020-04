Die Burgfestspiele Jagsthausen sagen die Spielzeit 2020 ab. Diese Entscheidung hat die Geschäftsleitung getroffen, auf Grund des von der Landesregierung erlassenen Verbots für Großveranstaltungen bis mindestens Ende August. Die Spielzeit des Sommers 2020 werde komplett ins Jahr 2021 verschoben. Die Absage sei ein bedauerlicher Schritt. Die Gesundheit der Mitarbeiter, des Ensembles und des Publikums stehe doch im Vordergrund, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation.

Lage existenziell bedrohlich für die Burgfestspiele

„Jeden Einzelnen in unserem Team trifft diese Entscheidung schwer. In den vergangenen Wochen haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt und für jede Möglichkeit Vorbereitungen getroffen, die eine neue Corona-Verordnung hätte bringen können. Wir werden nun alles daran setzen, diese für die Burgfestspiele existenziell bedrohliche Lage zu lösen und hoffen dabei auch auf die Hilfe unserer treuen Besucher“, wird der Geschäftsführer der Burgfestspiele, Roland Halter, in der Mitteilung zitiert. Demnach sagt die künstlerische Leiterin, Eva Hosemann, haben sie mit der Entscheidung „bis zum letzten Moment“ gewartet.

Tickets können umgetauscht werden für einen Gutschein für 2021

Besucher, die bereits Tickets für die Spielzeit 2020 gekauft haben, erhalten einen Gutschein für die Spielzeit 2021. In den kommenden Tagen werden alle Ticketinhaber persönlich per Post über die Modalitäten für den Erhalt eines Gutscheins für die Spielzeit 2021 informiert. Kunden, die Ihre Tickets bei dem Online-Portal Reservix oder einer Vorverkaufsstelle erworben haben, wenden sich bitte direkt dorthin. Da nun mehrere tausend Kundenbuchungen bearbeitet werden müssen, bittet die Geschäftsleitung alle Gäste, die die Burgfestspiele im Sommer 2020 besuchen wollten, um Verständnis und Geduld. Von telefonischen Anfragen bitten wir auf Grund des hohen Anfrageaufkommens abzusehen, um eine reibungslose Bearbeitung zu gewährleisten.

Burgfestspiele bitten um Ticket-Spenden

In der Mitteilung bitten die Organisatoren um Hilfe: „Wer den Fortbestand der Burgfestspiele Jagsthausen als kulturschaffendes Unternehmen und Begegnungsstätte unterstützen möchte, hat die Möglichkeit seine Ticketkosten zu spenden.“, heißt es dort. Als gemeinnütziges Kulturunternehmen könne auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Mit dieser Geste kann jeder Kunde einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Burgfestspiele Jagsthausen und der Kultur leisten.

Ensemble und Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Mitarbeiter des Ensembles, der technischen Abteilungen sowie im Bereich der Verwaltung seien über Kurzarbeit. „Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, das Ensemble und das Publikum.“, heißt es von Roland Halter weiter.

Der Geschäftsführer der Burgfestspiele spricht außerdem seinen Dank aus: „Wir sind dankbar, dass wir uns in diesen Zeiten auf die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises Heilbronn, der Gemeinde Jagsthausen verlassen können. Unser Dank gilt auch den Sponsoren und all den Unterstützern, die uns Hilfe zugesichert haben.“ Auch die Spenden unserer Besucher, die auf einen Gutschein verzichten oder sich nur einen Teil des Ticketpreises als Gutschein ausstellen lassen, seien eine große Hilfe. Jeder Euro helfe, die Saison im Jahr 2021 durchzuführen.