Es klingt ein bisschen, als würden sich Europäer Kübel mit Eiswasser über den Kopf kippen, wie bei der „Icebucket Challenge“. Aber bei der „European Challenge 2020“ geht es um die Erprobung des Ernstfalls. Deswegen fahren internationale Truppen durch den Kreis Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis und den Neckar-Odenwald-Kreis.

Truppenübung beginnt im März

Von Oberstleutnant Benjamin Rupp, Sprecher der Division Schnelle Kräfte (DSK), werden die Aktionen der Fahrzeuge als „militärische Fahrbewegungen“ bezeichnet. Die „European Battlegroup“, der schnellen Eingreiftruppe der EU bringt Material an die Orte, an denen sie die Übungen durchführen werden. Vom 13. März an werden die Militärs die Einsätze zwei Wochen lang üben. Zu der Gruppe gehören Soldaten aus Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Finnland, Irland, Lettland, den Niederlanden und Schweden.