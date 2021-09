Riesensensation wäre untertrieben für das, was Cedric Schiele gelingen muss, um in den Bundestag einzuziehen: Der 24-jährige Linke tritt erstmals an, hat keinen Listenplatz und muss Christian von Stetten das Direktmandat abjagen, der seit fast 20 Jahren für die CDU als Wahlkreisabgeordneter im B...