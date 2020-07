Christian von Stetten hat angekündigt, auch bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe antreten zu wollen. Sein Heimatverband in Künzelsau werde ihn vorschlagen, bei der Nominierungsversammlung des Bezirksverbandes Nordwürttemberg: „Darüber freue ich mich und danke allen für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich würde die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger im Bundestagswahlkreis sehr gerne fortsetzen und deren Interessen in Berlin weiter vertreten.“, heißt es in von Stettens Pressemitteilung.

Christian Freiherr von Stetten ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit 2002 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch Hall-Hohenlohe, Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand (PKM) der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und mittelstandspolitischer Sprecher sowie Vorsitzender der Finanzkommission seiner Fraktion. Zudem ist er ehrenamtlich als Erster stellvertretender Bürgermeister seiner Heimatstadt Künzelsau und als Mitglied des Kreistages des Hohenlohekreises aktiv.