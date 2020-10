Markus Knobel, Bürgermeister der Stadt Waldenburg, zieht seine Kandidatur bei der Stichwahl zurück. „Eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich einen neuen Bürgermeister“, kommentiert der amtierende Markus Knobel das Wahlergebnis am vergangenen Sonntag. „Beim zweiten Wahlgang trete ich deswegen nicht mehr an“, so Knobel in einer Stellungnahme am Dienstag.

