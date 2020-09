Wer folgt als Bürgermeister auf Christoph Maschke? Die Kandidaten Matthias Klocke und Samuel Speitelsbach präsentieren sich am Donnerstag, 24. September, ab 19 Uhr (Einlass ist ab 18.30 Uhr) in der

Nach der Kandidatenvorstellung durch die Gemeinde beginnt das. Es sind noch Plätze in der Halle frei. Anmeldung ist per Mail an rathaus@untermuenkheim.de oder Telefon 0791/970870 erforderlich.