„Die Wahl am 19. April wäre nicht rechtmäßig“, erklärt Landrat Gerhard Bauer am gestrigen Abend in einer Sondersitzung des Gemeinderats in der Weinbrennerhalle. Auch für einen Abbruch oder eine Verschiebung der Bürgermeisterwahl gebe es keine rechtliche Grundlage.

Deshalb sagt der Landrat die Wahl ab, das sei rechtlich verankert. Die Gesundheit der Bürger stehe an oberster Stelle. Eine Abstimmung gibt es im Gemeinderat nicht mehr. Gewählt werden muss nun innerhalb von sechs Monaten. Bürgermeister Christoph Maschke will geschäftsführend im Amt bleiben, bis ein neuer Bürgermeister gewählt und eingesetzt ist.