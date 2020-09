Am 24. September ist in der Untermünkheimer Weinbrennerhalle die offizielle Kandidatenvorstellung und das HT-Forum für die Bürgermeisterwahl: Voraussichtlich am 4. Oktober dürfen die Bürger an die Wahlurnen treten und einen Nachfolger für Bürgermeister Christoph Maschke wählen. (Symbolbild) © Foto: Götz Greiner (Archiv)