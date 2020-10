Matthias Klocke strahlt über das ganze Gesicht: Gerade erst hat sein Vorgänger Christoph Maschke am Sonntagabend in der Weinbrennerhalle in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses das Ergebnis der Bürgermeisterwahl bekannt gegeben. Und das kann sich sehen lassen für den g...