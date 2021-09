Am Tag nach der Wahl besinnen sich die Bewerber, die in Obersontheim Bürgermeister werden wollen. Der nächste Wahlgang ist gekoppelt an die Bundestagswahl, die für Sonntag, 26. September, terminiert ist. Zu erwarten ist für diesen Tag eine hohe Wahlbeteiligung. 54,43 Prozent der Wahlberechtigte...