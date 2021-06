Der Wahlkampf um den Posten des Bürgermeisters fällt in Obersontheim in die Sommerferien. Feste Fristen, innerhalb der die Neuwahl infolge der Wahlanfechtung abzuhalten sind, führten dazu, dass der Wunschtermin – zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September – nicht möglich ist. Bis 16. August können sich Kandidaten bewerben.