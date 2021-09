Viele Bürger aus Obersontheim verfolgen gestern Abend in der Schubarthalle das Wahlforum zur Bürgermeisterwahl. Am Sonntag soll der Nachfolger von Siegfried Trittner gewählt werden. Es ist der vierte Urnengang dafür in diesem Jahr. Den Fragen von Redaktionsleiter Dr. Marcus Haas stellen sich (von links) die Kandidaten Franz Novák, Stephan Türke und Martin Keller-Combé.

Laden Sie hier unsere Aufzeichnung des Wahlforums herunter.