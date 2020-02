Nicht mehr vorläufig, sondern amtlich ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Oberrot. Der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Uli Roll konnte in seiner letzten öffentlichen Sitzung – zu der nur der wiedergewählte Daniel Bullinger gekommen war – die am Sonntagabend ausgezählten Stimme...