Beifall und Jubel, als Rainer Matysik das Ergebnis bekannt gibt: 1185 Bühlertanner haben Florian Fallenbüchel ihre Stimme gegeben, das sind 76,65 Prozent. Mehr als drei Viertel. Erst in diesem Moment realisiert Florian Fallenbüchel, dass er bereits im ersten Wahlgang gewonnen hat. Als eine halbe Minute zuvor das Ergebnis von Christian Hock bekannt gegeben wurde, war ihm das noch gar nicht bewusst geworden. Jetzt aber: Blut schießt Fallenbüchel in den Kopf, Freudentränen fließen. Seine Frau Susanne umarmt und küsst ihn innig.

Ratschlag für den neuen Bürgermeister: auch an sich denken

Rainer Matysik indes wünscht ihm von der Treppe vor St. Georg aus „eine glückliche Hand, Besonnenheit und Gottes Segen.“ Und „dass Sie auch an sich, an ihre eigenen Bedürfnisse und die Ihrer Familie denken“. Ganz besonders hoffe er, „dass der Polizeipräsident sein Wort hält“. Alles lacht, auch Fallenbüchel und es scheint, als falle dadurch der Freudenstress von ihm ab. Mit seiner Bemerkung knüpfte Matysik an das Statement Fallenbüchels beim HT-Wahlforum an. Auf die Frage, wenn er denn im Fall einer Wahl anfangen könnte, hatte Fallenbüchel geantwortet: „Der Polizeipräsident sagt, dass er der Gemeinde Bühlertann sehr weit entgegen kommen wird.“ Voraussichtlich Anfang November.

Doch bevor in Bühlertann gestern die Mitbewerber dem Sieger gratulieren (der erste ist Christian Hock, der Fallenbüchel die Hand schüttelt), gibt es in der Narrenhochburg erst noch einen weiteren Festakt: Rathausmitarbeiterin Sonja Gürth, die auch im Vorstand des FKB, des Faschingskomitees ist, überreicht nach einer kleinen Rede einen mit Luftschlangen verzierten Schirm an den neuen Bürgermeister. Denn, Kraft Amtes, ist Florian Fallenbüchel künftig auch Schirmherr der Bühlertanner Fastnacht. Diese blicke, Gürth sagt, auf eine mehr als 600-jährige Geschichte zurück blickt. Fallenbüchels erster Einsatz als Schirmherr der Fastnacht werde das Stellen des Narrenbaums sein. Auch Faschingsprinz Christian Werkmann und Faschingsprinzessin Fabienne Köger treten ans Mikrophon, wünschen Glück und überreichen Sekt und Blumen.

Fairer Wahlkampf: Respekt und Dank auch an die anderen Bewerber

„Sie haben sich eingesetzt“, anerkennt Rainer Matysik gegenüber den weiteren Bewerbern. „Der Wahlkampf war fair und hat zu vielen Diskussionen und zu reichlichem Nachdenken geführt. Es war eine Bereicherung.“

„Komisch“, das ist das erste Wort, das Florian Fallenbüchel am Mikrophon sagt. Er braucht einen Moment, um sich zu besinnen. „Ich bin überwältigt“, bekennt er, „ich hätte nicht mit so einem Ergebnis gerechnet.“ Angesichts von insgesamt fünf Kandidaten sei er eigentlich davon ausgegangen, dass erst im zweiten Wahlgang die Entscheidung fallen würde. Deshalb habe er auch keine Rede vorbereitet.

Neue Bürgermeister Florian Fallenbüchel: „Ich frei mi“

Fallenbüchel fasst sich. Er bekundet „Respekt für die Mitbewerber“. „Nur Mut und Engagement ermöglichen eine demokratische Wahl“, anerkennt er den Einsatz der anderen. Er dankt Matysik und den Helfern. Schließlich verschwindet das Hochdeutsch aus seiner Sprache und in Schwäbisch bekennt er: „Ich frei mi“ auf die Zusammenarbeit mit den Rathausmitarbeitern, „ich frei mi“ auf die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, „ich frei mi“ auf die Arbeit als Bürgermeister.

