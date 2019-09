Klaus Floegel hat sich als mittlerweile sechster Kandidat für das Bürgermeisteramt in Bühlertann beworben. Der 60-Jährige arbeitet derzeit als Berufskraftfahrer für die Lorenz Kohler GmbH in Bühlerzell, ist dort für den Transport von Schrott und Metallen zuständig. Seit zehn Jahren lebt Floegel mit seiner Lebensgefährtin in Bühlertann. Geboren ist er in Gerstetten im Landkreis Heidenheim und aufgewachsen in Stuttgart-Stammheim.

„Michael Dambacher hat in Bühlertann viel bewegt. Mein Anliegen wäre, seine Arbeit gut fortzusetzen“, sagt Floegel über den kürzlich nach Ellwangen gewechselten langjährigen Bühlertanner Schultes. An welchen Stellen in der Gemeinde er konkret ansetzen möchte, bleibe abzuwarten, so der Bewerber. Ein Anliegen benennt er aber konkret: Häuser sollen in der Gemeinde nicht mehr derart stark energetisch gedämmt werden, dass es zu Schimmelbildung kommt.

Die Bewerbungsfrist für die achtjährige Amtszeit endet heute um 18 Uhr. Gewählt wird am 29. September.

