Punkt 18 Uhr am Sonntagabend werden die Wahlkabinen in der Braunsbacher Burgenlandhalle eingeklappt. Die sechs ehrenamtlichen Wahlhelfer des Wahlbezirks im Hauptort ziehen sich in den Rosensteinsaal zur Auszählung zurück. Der Inhalt der Wahlurne wird auf einen Tisch geschüttet, konzentriert geht...