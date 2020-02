Frank Harsch gilt als erfolgreicher Krisenmanager. Er hat die Gemeinde Braunsbach aus einem schweren Schicksalsschlag herausmanövriert: Am 29. Mai 2016 wütete eine Sturzflut im Südwesten. Deutschlandweit wurde der Ort zum Symbol für die bitteren Folgen des Unwetters, unter dem auch viele andere Gemeinden litten. Das Wasser spülte Rettungswagen und Autos wie Treibholz durch die Gegend, Felsbrocken rissen Hausmauern ein. Braunsbach war in weiten Teilen zerstört.

Braunsbach nach der Flut am 29. Mai 2016

Fast vier Jahre nach dem Unwetter sind die Schäden der Sturzflut in dem Ort sichtlich weitestgehend beseitigt. Frank Harsch hat für seine Arbeit die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen bekommen. Sie ist die zweithöchste Auszeichnung des Landes.

Da überrascht der Titel des Flyers, den Harsch vor der Bürgermeisterwahl 2020 in Umlauf gebracht hat. Mit einer „Flut an Ideen“ will er die Braunsbacher Bürger von sich überzeugen. Dass er am 16. Februar zum dritten Mal gewählt wird, ist ziemlich sicher: Er hat sich nicht nur bewährt, sondern ist auch der einzige Kandidat.

Für Braunsbach „ist eine Flut an Ideen notwendig“

Ein Braunsbacher Bürger bezeichnet diesen Titel gegenüber swp.de als „makaber“. Frank Harsch hält die Flut an Ideen für „notwendig“, wie er auf Nachfrage von swp.de angibt: „Da man diese Sturzflut nicht ändern kann, muss das Beste daraus gemacht werden. Oder positiv formuliert – wir müssen aus der Not eine Tugend machen.“ Er wolle für den Ort eine mentale Flut zulassen, aus der ein „nachhaltiges und zukunftsorientiertes“ Braunsbach aufgebaut werden könne.

Aber im Flyer geht es dann vor allem um Vergangenes. Unter „ziemlich viel geschafft – mit und ohne Sturzflut“ will er „ein paar Beispiele nennen“ – und nennt 29 Punkte. Von denen klingen allerdings einige sehr ähnlich: Allein hinter vier Spiegelstrichen geht es um den Glasfaserausbau.

Das ist vielleicht der kurzen Zeit geschuldet, in der der Flyer entstand – „an einem Samstagvormittag“, schreibt Harsch in seiner Antwort an swp.de.

„Ideen-Flut“ ist zum Teil klar, zum Teil schwammig

Unter „immer noch viel zu tun“ spricht der Bürgermeister seine Ideen an. Er schöpft sie aus zwölf Themen – vom Einkaufserlebnis und der Kultur in Braunsbach über die Folgen der Flut und Klimaschutz bis hin zur „Verteidigung der Demokratie“. Zum Teil will er sehr Konkretes („Wir brauchen einen neuen Kindergarten!“, „Wir müssen die Bedeutung des Regenwurmes für unsere Böden erkennen.“). Andere Ideen bleiben allgemein oder sind Floskeln: „Mit meinem Einfluss als Bürgermeister möchte ich unser Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystem verteidigen“ und zusammen mit Untermünkheim wolle er die Gemeinden „zukunftsorientiert gestalten.“

„Klimahysterie“: Unwort des Jahres 2019 implizit im Programm

Beim Thema Klimaschutz zeigt sich Frank Harsch als Kritiker der Klimabewegung. Es bringe nichts, „wenn wir nur verbieten, streiken oder in völlige Ideologie verfallen“, schreibt Harsch. Seine Antwort darauf sind nachhaltige Projekte, die Braunsbach schon angegangen habe.

Ein Satz lehnt sich dann an den Begriff an, der von einer Jury aus Sprachwissenschaftlern und Journalisten zum Unwort des Jahres 2019 gekürt wurde: „Klimahysterie“ erkläre laut Pressemitteilung der Jury das zunehmende Engagement für den Klimaschutz für krank – als Art „kollektiver Psychose“.

Wörtlich steht in Harschs Wahlkampfflyer: „Alle Welt spricht von Klimaerwärmung, manche gar hysterisch!“ Harsch habe den Flyer schon im Dezember erstellt, schreibt er in seiner Antwort auf die Fragen von swp.de. Da war das Unwort des Jahres noch nicht bestimmt. Aber das Wort ist bei Leugnern des menschengemachten Klimawandels schon länger beliebt.

Die Bürger „haben ein Anrecht darauf, dass der Kandidat vor Ort Flagge zeigt“, antwortet Harsch auf die Frage, warum er diesen Wahlkampf betreibt. Er wird höchstwahrscheinlich gewählt. Ob der Flyer „Flut an Ideen“ die Braunsbacher Bürger in die Wahlkabinen ‚spült’, zeigt sich am 16. Februar.