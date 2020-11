Nüchterner lässt sich eine Amtseinsetzung kaum begehen: Mit Abständen und Masken, ohne Musik, Handschlag sowie ohne Stehempfang. Am Montagabend ist Matthias Klocke (26) als Bürgermeister in Untermünkheim eingesetzt worden. Bei einer Wahlbeteiligung von 46 Prozent war er am 4. Oktober von 92,5 P...