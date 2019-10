Die sanierte Burgenlandhalle hat ihre Feuertaufe bestanden: Bis kurz vor 23 Uhr feierten am Dienstag die Braunsbacher und die Ehrengäste die Verleihung der Staufermedaille an Bürgermeister Frank Harsch. Der Besuch von Innenminister Thomas Strobl, das Programm, die Bewirtung und eben auch die Wohlfühl-Atmosphäre in der umgebauten Halle ließen die Besucher gerne verweilen. Dass die Braunsbacher diesen schönen Abend erlebten, haben sie Arnulf von Eyb zu verdanken. Er hatte Harsch vorgeschlagen. Die Staufermedaille ist nach dem Landesverdienstorden die zweithöchste Auszeichnung im Land.

Brigitte Ehrmann, stellvertretende Bürgermeisterin, führte durch den Abend. „Sie haben Wort gehalten“, begrüßte sie Strobl, „Sie hatten gesagt: Wir lassen Sie nicht alleine.“ Jetzt, dreieinhalb Jahre nach der Sturzflut, „dürfen wir uns freuen, wie schön unsere Dörfer geworden sind“.

Bürgermeister Braunsbach Frank Harsch bekommt die Staufermedaille verliehen Bilderstrecke öffnen

Die persönlichen Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann überbrachte Thomas Strobl. Mit der Medaille werde gewürdigt, dass sich Harsch weit über das normale Maß für das Gemeinwohl seiner Gemeinde nach der Sturzflut eingesetzt hat. „Sie haben Herausragendes geleistet“, sagte Strobl. Der Innenminister und auch Kretschmann waren nach der Sturzflut vom 29. Mai 2016 vor Ort. In seiner Rede erinnerte Strobl an die erste Begegnung mit Harsch, wie dieser „übernächtigt, übermüdet und schlotternd“ in der Trümmerwüste als Krisenmanager durchgehalten hatte, sodass Strobl ihn bat: „Legen Sie sich doch ein paar Stunden hin.“

Staufermedaille ist „Auszeichnung für alle Menschen in Braunsbach“

Ausführlich würdigte der Redner die Sturzflut, die katastrophale Lage der Braunsbacher und das großartige Engagement vieler Menschen in den Wochen danach. „Deshalb ist die Staufermedaille eine Auszeichnung für alle Menschen in Braunsbach.“ Dass Harsch beim Wiederaufbau die Bürger in Projektgruppen mit einband, bezeichnete Strobl als vorbildlich. Mit Beifall honorierten die Besucher spontan Strobls Statement zum Engagement Harschs für das Leaderprojekt „Jüdischer Kulturweg“. „In Tagen, in denen auf Synagogen in Deutschland geschossen wird, ist das etwas Besonderes.“

Persönlich und meinungsstark formulierte Bürgermeister Frank Harsch seine Dankesrede. Er freue sich ungemein über die Auszeichnung. Als Bürgermeister habe er bei dem Großschadensereignis die ganze Verantwortung zu tragen gehabt. „Es war ein Tanz auf der Rasierklinge“, stellte er fest. „Hätte ich versagt, würde ich heute nicht hier stehen.“

Auslöser der Sturzflut war ein Starkregen, erinnerte Harsch. Er bezweifelt, dass die Klimaveränderung dafür ursächlich war, es sei nicht bewiesen, dass Starkregen in den letzten Jahren tatsächlich zugenommen hätten. „Es macht deshalb auch keinen Sinn, jeden Tag aufs Neue die Klimaveränderung als Angstkeule zu benutzen.“ Ziel müsse sein, „unseren Energiebedarf erneuerbar und nachhaltig zu produzieren“. „Wir sollten uns auf die Wasserstofftechnologie konzentrieren, Windräder und die Fotovoltaik weiter ausbauen, Pumpspeicherwerke, Power to Gas und weitere Innovationen zulassen – ohne Verbote und den ideologisch völlig verbohrten Arten- und Naturschutz ausschließlich in den Mittelpunkt zu stellen.“

Die Sturzflut habe gezeigt, dass nur in der Gemeinsamkeit große Probleme gelöst werden könnten. „Hören Sie nicht auf die radikalen Ideologen von links und rechts, hören Sie nicht auf die Ökofaschisten oder gar Islamisten, sondern bringen Sie Ihre Kraft und Ihr Können für die gute Zukunft ein.“

Das könnte dich auch interessieren: