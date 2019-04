Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Unterschiedliche Ideen zur Neugestaltung der Ortsmitte prägen die Podiumsdiskussion am Dienstagabend. Rund 300 Bürger sind in der kleinen Bühlertalhalle dabei.

Das kommunalpolitische Interesse scheint in Bühlertann größer zu sein als in vielen anderen Gemeinden im Landkreis Hall. Mit rund 300 Zuhörern war die Diskussionsrunde unserer Zeitung am Dienstagabend in der kleinen Bühlertalhalle jedenfalls besser besucht als alle unsere bisherigen Wahlforen im Umland im Vorfeld der Kommunalwahl. Was womöglich an einem Reizthema liegt, das die Diskussion im Hauptort schon seit mehreren Jahren bestimmt. Nahe der Bühler, an der Kreuzung von Ellwanger Straße und Pfarrstraße, sollen ein Ärztehaus und ein kleiner Busbahnhof mit vier Haltestellen gebaut werden. Mehrere Gebäude, unter anderem das der Raiffeisenbank, müssten dafür abgerissen werden.

Alternative auch für Busbahnhof

Die Gemeindeverwaltung unter Bürgermeister Michael Dambacher trieb die Ärztehaus-Pläne immer weiter voran, der noch amtierende Gemeinderat trug sie mit. Doch viele Bühlertanner sehen die Neugestaltung kritisch – der Hauptgrund, warum sich mit den „Engagierten Bürgern“ im Vorfeld der Gemeinderatswahl eine neue Liste gründete. Mit Roland Weller und Thomas Hirn sprechen sich zwei Vertreter der Liste auf dem Podium gegen die Pläne aus. „Wir sind nicht gegen das Ärztehaus prinzipiell. Aber es ist nicht nachvollziehbar, warum Häuser dafür abgerissen werden sollen“, sagt Weller. Eine Option wäre aus seiner Sicht, das bestehende Bankgebäude zum Ärztehaus umzubauen. Im gleichen Atemzug spricht sich der Kfz-­Meister gegen den Busbahnhof aus: „Der passt dort nicht hin, der Lohmühlenweg wäre besser.“

Auch Wellers Listenkollege Thomas Hirn ist gegen die bisherigen Pläne, zumal die Raiffeisenbank Bühlertal ihr Bühlertanner Gebäude noch immer nicht an die Gemeinde verkauft hat: „Mir ist die Lösung zu teuer. Kauf und Abriss könnten eine Million Euro kosten. Und dann haben wir immer noch kein Ärztehaus“, so Hirn. Da die Verhandlungen mit der Raiffeisenbank ins Stocken geraten sind, der ursprünglich anvisierte Einweihungstermin Ende 2019 mittlerweile völlig unrealistisch erscheint und Bürgermeister Michael Dambacher als maßgebliche Triebkraft womöglich bald nach Ellwangen wechselt, sehen Hirn und Weller für das Projekt einen Stillstand von zwei bis drei Jahren. „Wir sollten nicht so lange warten, und das Ärztehaus woanders bauen“, schlägt Hirn vor. Zudem hält er vier Bushaltestellen „für eine Gemeinde mit 3000 Einwohnern für zu groß“.

Besonders vom Thema betroffen ist Dr. Rainer Matysik. Der Gemeinderat betreibt im Bankgebäude die einzige Allgemeinarztpraxis in Bühlertann. In wenigen Jahren möchte der 63-Jährige in den Ruhestand gehen, doch ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Statistisch gesehen käme bundesweit auf 30 schließende Arztpraxen nur ein Bewerber. Die jungen Ärzte könnten sich demzufolge „die Rosinen raus­picken, und der ländliche Raum ist nicht sonderlich attraktiv“, so Matysik. Als zweitbeste, aber deutlich realistischere Option sieht er deshalb den Bau des Ärztehauses. Werde dieses als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) betrieben, wären die dort arbeitenden Äzte nicht selbstständig, sondern angestellt, hätten demzufolge weniger Arbeitsdruck. Träger könnte ein Unternehmen, aber auch die Gemeinde Bühlertann sein.

Damit die medizinische Versorgung im Ort gewährleistet bleibt, scheint Matysik nicht um jeden Preis am bisher geplanten Ärztehaus-Standort festhalten zu wollen. Auf Nachfrage von Konrad Stöcker sagt Matysik, er könne sich auch einen Bürgerentscheid über den Standort des Ärztehauses vorstellen. Diesen könnte der neu gewählte Gemeinderat auf den Weg bringen.

Beim Thema Bushaltestellen tritt Matysik den Diskutanten der „Engagierten Bürger“ entschieden entgegen. Bühlertann sei wegen seiner Anbindungen Richtung Hall, Ellwangen und Bühlerzell ein wichtiger Knotenpunkt. Birgit Radecke spricht sich derweil gegen den Lohmühlenweg als alternative Haltestelle aus: „Das ist eine grüne Oase, die sollten wir nicht zubetonieren“, sagt sie und erntet dafür Applaus aus dem Publikum.

Auch in Sachen interkommunale Zusammenarbeit mit Bühlerzell vertreten die Kandidaten auf dem Podium unterschiedliche Ansichten. „Die Kooperation bringt uns keine Kostenersparnis. Außerdem ist es schade, dass unser Kämmerer künftig in Bühlerzell sitzt“, sagt Roland Weller. Eine bislang noch nicht zustande gekommene Zusammenarbeit der beiden Bauhöfe hält er indes für sinnvoll. Radecke und Matysik indes verteidigen die gemeinsame Kämmerei.

Pflegeheim und Zebrastreifen

Übereinstimmung herrscht unterdessen beim Vorhaben, die letzten Teilorte, wie die Tannenburg, baldmöglichst mit schnellem Internet zu versorgen und den Bühlertanner Teil des gemeinsamen Gewerbegebiets mit Obersontheim zu beleben. Bei der Frage nach der Ausweisung neuer Baugebiete positioniert sich keiner der Kandidaten. Zunächst müsse der neu gewählte Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung treffen, ob Bühlertann überhaupt weiter wachsen soll.

In der anschließenden Fragerunde geben mehrere Bürger den künftigen Räten Aufgaben mit auf den Weg. Wolfgang Rupp, früherer Redakteur des Hohenloher Tagblatts und mit 68 Jahren ältester Kandidat, plädiert dafür, den Bau eines Pflegeheims zu initiieren. Bei anderen Bürgern besteht der Wunsch nach mehr Sicherheit durch Zebrastreifen in der Ortsdurchfahrt oder Verkehrsinseln an den Ortseingängen.

