Das Forum der Rundschau zur Kommunalwahl am 26. Mai fördert in Oberrot interessante Aspekte zutage. Beide Wahllisten präsentieren starke Bewerberinnen und Bewerber.

Die Botschaft kam an und mag bis ins Rathaus klingen: Oberroter Bürger wünschen sich mehr Informationen im Vorfeld von Projekten, allgemein eine bessere Informationspolitik, Transparenz, Bürgernähe und dass sie abgeholt, mitgenommen und in die wichtigen Prozesse eingebunden werden.

„Da könnten wir noch besser werden“, räumte Gemeinderat Klaus Kübler ein. Vielleicht sollte man pragmatischer und mitunter weniger bürokratisch unterwegs sein. Dennoch stellte er der Verwaltung ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Podiumsplätze auf der Bühne der Kultur- und Festhalle waren reserviert für ihn und Katrin Häfner von der Freien Bürgerliste, Annette Ehle und Uli Roll von der Unabhängigen Bürgerliste sowie Redaktionsleiter Jochen Höneß. Zahlenmäßig betrachtet war das Interesse am Wahlforum der Rundschau zwar nicht ganz so groß wie im benachbarten Fichtenberg, der Austausch aber durchaus konstruktiv. Dass er immer auf sachlicher Ebene stattfand, ist nicht zuletzt der makellosen und bisweilen unterhaltsamen Gesprächsleitung zuzuschreiben.

20 Kandidaten für 14 Sitze

Vier Bewerberinnen und 16 Bewerber treten zur Wahl an, zwölf auf der Freien und acht auf der Unabhängigen Bürgerliste. 14 Sitze sind zu vergeben. Die Kandidatensuche sei schwierig gewesen, hieß es unisono. Umso bemerkenswerter, wie qualitativ stark sich die beiden Listen präsentieren. Vom Handwerksmeister über die Schulsozialarbeiterin bis hin zum Wirtschaftsinformatiker oder Vertriebsleiter mit Akademikergrad reichen die Berufe. Die Wahllisten zu studieren lohnt sich in jedem Fall. Interessant und erfreulich ist, dass sich junge oder auch neu zugezogene Bürger den kommunalen Aufgaben und Herausforderungen stellen wollen. Wie sich bei der Vorstellungsrunde mit Formulierung der individuellen Ziele zeigte, sind alle Kandidaten an einer Weiterentwicklung der Gemeinde, einer guten Infrastruktur, intakter Natur, am Zusammenhalt der Gesellschaft, Erhalt des Schulwesens, kurzum an einem lebens- und liebenswerten Oberrot interessiert.

Der vom Moderator zur Diskussion gestellte Themenblock Wohnbau und Gewerbeentwicklung gab wenig her. Wohnungstechnisch sei man gut unterwegs, meinte Katrin Häfner. Klaus Kübler sprach von 368 Unternehmen in der Gemeinde und einem guten Mix, den es zu erhalten gelte. Eine baldige Lösung erhofft man sich für das brachliegende AS-Motor-­Areal. Was die geplante Erweiterung der Musterhaussiedlung der Firma Weiss in Hohenhardtsweiler betrifft, scheint nach der Infoveranstaltung die Aufregung abgeflacht zu sein. Die Verkehrsanbindung durch den ÖPNV könnte besser sein, wurde mit Bedauern, aber auch Verständnis für die wirtschaftliche Seite der Anbieter festgestellt. Annette Ehle brachte einen Bürgerbus

ins Gespräch, der sich über das Leader-­Programm finanzieren ließe. Organisierte Bürgerbegehren ja, tat Uli Roll seine Meinung kund, dennoch sieht er vorrangig die gewählten Bürgervertreter in der Pflicht. Wünsche wurden laut nach mehr Angeboten für die junge Generation und einem Seniorencafé. Pauschal betrachtet scheinen die Oberroter mit ihrem Ort allerdings recht zufrieden zu sein.

