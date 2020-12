Wie die Polizei mitteilt, war eine 47-jährige Joggerin am Samstag gegen 16 Uhr im Bereich der Röhmensbergmühle in Bühlerzell unterwegs. Als die Sportlerin an einem Hund und seinem circa 60 Jahre alten Herrchen vorbeilaufen wollte, sprang der nicht angeleinte Hund sie an und biss sie. Die Frau musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.