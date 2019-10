Mona Gaugels Hände sind voll blutroter Farbe. Mit ihrer Schwester Jana arbeitet sie gerade an der Verkleidung der Bühne, die sie mit schaurigen Fratzen und viel „Blut“ passend zum Motto „Scream – Die Halloween-Party“ versehen. Rund zwei Wochen vor dem großen Event trifft sich die Gruppe rund um Orga­chef Heiko Gaugel in der Salzhalle. Sie haben sich einiges an Neuigkeiten für die Partygänger einfallen lassen – und das vorzubereiten, hält sie auf Trab.

Die Jungs schrauben am Gerüst der Bühne, die sie so aufbauen, dass sie in transportable Einzelteile zerlegt und in der Bühlertalhalle schnell montiert werden kann. Die letzten Tage haben sie das selbst designte, professionell gedruckte Werbebanner an Bauzäunen aufgehängt. „Wir wollen einfach mal was Neues ausprobieren und hoffen, dass das Konzept gut ankommt“, stellt Gaugel fest.

Statt der Coverband Barbed Wire, die die letzten Jahre für heiße Stimmung gesorgt hat, heizen dieses Jahr zwei DJs den Feierwütigen ein: „Unser Zugpferd ist DJ Schürze mit Partymusik und Rock, sein Bruder DJ Amue sorgt für Mixed Music. Da werden sicher alle ihren Spaß haben. Die beiden sind in Bühlertann zu Hause und haben uns ein gutes Angebot gemacht“, berichtet Heiko Gaugel.

Die Bühne für die beiden Akteure wollen die jungen Männer und Frauen des SC in der Mitte der Längswand gegenüber vom Eingang zur Halle aufbauen. Seitlich positionieren sie mehrere Bars mit gruseligen Namen, zum Beispiel eine „Blutbank“. „Das war eine Idee der Mädels. Sie verkleiden sich als Krankenschwestern, aber alles zombiemäßig“, erklärt Gaugel. Die Bar ist in Weiß gehalten und wird mit Schwarzlicht beleuchtet. Shot Drinks gibt es dann nicht aus den üblichen Gläsern, sondern aus Reagenzröhrchen.

Auch das Motto für die zweite Themenbar hat das Orgateam seinen weiblichen Mitgliedern zu verdanken: Dia de los Muertos – Tag der Toten, der in Mexiko mit Skeletten und Totenköpfen an die Verstorbenen erinnert und das Leben feiert.

Grufties, Zombies, Hexen

„Das war schon mal SC-Thema beim Faschingsumzug und deshalb haben wir davon noch einiges an Dekomaterial übrig“, schildert der 35-jährige Bühlertanner. Wie sich die Lederhosenzombies an der dritten Themenbar präsentieren, will Gaugel nicht verraten. Auf alle Fälle können sich die Grufties, Zombies, Hexen, Geister und Skelette auf einige skurrile und makabre Ideen gefasst machen. „Wir stecken viel Herzblut in die Vorbereitungen und der Termin am Wochenende der Zeitumstellung ist eigentlich auch sehr gut. Da können wir eine Stunde länger feiern und außerdem gibt es kaum Konkurrenzveranstaltungen“, fasst Heiko Gaugel zusammen.

Info

„Scream – Die Halloween-Party“ steigt am 26. Oktober in der Bühlertalhalle. Der Eintritt kostet sieben Euro. Auch 16- bis 18-Jährige mit Partypass sind willkommen.