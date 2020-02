Von wegen, Humor ist reine Männersache. Schon Kinder üben sich im Witzeerzählen, Mädchen gleichermaßen wie Buben. Besonders beliebt in der Kindheit sind Fritzlewitze. Erwachsene Männer erzählen später Blondinenwitze. Und Frauen? Frauen machen Witze über Männer.

Ein beliebter geht so: Kommt ein Mann in die Bücherei: „Ich hätte gern das Buch ‚Die Überlegenheit des Mannes‘.“ Sagt der Bibliothekar: „Fantasie und Utopie finden Sie im ersten Stock!“

Tatsächlich hauen auch Frauen immer häufiger mal einen Witz raus – im Vergleich zu Männern jedoch deutlich seltener, weniger politisch, weniger sexuell und weniger derb. Sie foppen frech die Männerwelt, nehmen Rollenklischees zwischen den Geschlechtern auf die Schippe und witzeln auch gerne auf eigene Kosten. Damit sind Comedy-­Frauen wie Anke Engelke, Carolin Kebekus, Enissa Amani, Martina Hill und Ilka Bessin sehr erfolgreich und an den besten Stellen im Abendprogramm des Fernsehens zu erleben. Darüber hinaus gibt es jedoch nicht viele mehr. Und guckt man auf die Fastnachtsbütt – das närrische Rednerpult für Witz und Satire – ist ganz Schluss. Dort stehen fast nur noch Männer. Die überschaubaren weiblichen Ausnahmen heißen derzeit in Mainz Hildegard Bachmann und Sabine Pelz – und in Bühlertann Julia Schreiber und Aileen Singer.

Auf der Bühne groß geworden

Die beiden Bühlertannerinnen sind das, was in vielen Fastnachtshochburgen vermisst wird: Nachwuchstalente. Dazu weibliche Fastnachterinnen. Beide auf der Bühlertanner Bühne groß geworden, mit sechs Jahren in der Zwergelgarde unter Renate Wengert. Kommendes Wochenende stehen sie zum zehnten Mal auf der Bühne. Sie tanzen immer noch, mittlerweile in der Garde Bühlertalsterne.

Vor zwei Jahren aber trauten sie sich was, was für viele ein Albtraum ist: Sie stiegen in die Bütt. Julia spielte eine Tochter, Aileen einen Sohn, und das Publikum fand sich Hals über Kopf, herzhaft lachend in der Rolle der Eltern wieder, die in der Prunksitzung sitzen, während ihr Nachwuchs zu Hause die „sturmfreie Bude“ feiert.

Der Erfolg war riesig und die beiden Mädchen überzeugt, dass sich der Mut gelohnt habe. War es schwierig, in die Bütt zu steigen? „Alleine hätte ich mich nicht getraut“, gibt Julia Schreiber (15) aus Bühlertann ehrlich zu. Was Trainerin Renate Wengert (74) gewusst haben muss, denn sie wählte für den Einstieg gezielt einen Beitrag für zwei Mädchen. „Ich war nicht überzeugt, dass es mir Spaß machen würde. Aber ich wollte es ausprobieren und wusste während der Proben schon, dass ich ein neues Hobby für mich entdeckt habe“, sagt Aileen Singer (15) aus Kottspiel.

Auch in Schulen engagiert

Julia und Aileen gehen beide in die neunte Realschulklasse: Julia in Ellwangen, Aileen in Bühlertann. Sie sind Klassensprecherinnen, Aileen sogar Schülersprecherin und auch sonst sozial in den lokalen Vereinen engagiert. Junge selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen und sich trauen, es laut zu sagen.

Wie ihre Mentorin Renate Wengert, die närrische Oberfrau in Bühlertann. „Wenn eine Prunksitzung nur aus Männern besteht und die Themen nur aus deren Sicht erzählt werden, dann fehlt doch etwas, oder?“, begründet sie ihr unermüdliches Engagement um mehr weibliche Fastnachterinnen. Die sie schon im Kinder­gartenalter einsammelt. Mit dem, was alle kleinen ­Mädchen gerne machen: Tanzen. Sie hat die ­Garden hochgepuscht, eine nach der anderen, und dadurch Hunderte von Bühlertanner Mädchen in die Fastnacht gebracht.

„Tänzerinnen sind enorm wichtig in der Fastnacht, weil sie Musik und Schwung in die Prunksitzung bringen.“ Außerdem stärke der Auftritt das Selbstbewusstsein der Mädchen. „Das muss man sich erst mal trauen, vor einer voll besetzten Halle zu tanzen. Da sitzen pro Abend weit über 500 Zuschauer.“ Jetzt will sie noch einen Schritt weitergehen und den Mädchen auch eine Stimme geben. „Nicht singen, wie Margit Sponheimer in den Sechzigern. Die war klasse für ihre Zeit, die erste Solistin, die in der Mainzer Fernsehfastnacht auftreten durfte“, sagt Wengert anerkennend und stimmt prompt Sponheimers Erfolgsschlager „Am Rosenmontag bin ich geboren“ an. Doch jetzt sei 2020. Eine komplett andere Zeit. „Die heutigen Frauen reden Tacheles. Und das tut man auch in der Bütt.“