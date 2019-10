Noch immer klingt im Gespräch mit Florian Fallenbüchel die Freude über den Wahlerfolg mit. Am Sonntagabend hatten er, seine Familie, die Wahlhelfer und viele Bürger noch im Gasthaus Bären gefeiert. Wie lange es ging, könne er gar nicht sagen. „Ich war irgendwann dann daheim.“

„Das war ein schöner Abend“, berichtet er, „das war super. Ich bin beeindruckt, wie die Bühlertanner das gefeiert haben. Das Prinzenpaar mit Christian und Fabienne, der Musikverein ...“ Im Bären kam Fallenbüchel mit zahlreichen Bürgern ins Gespräch, erzählt er, lernte weitere Bühlertanner kennen.

Am Montag ging der Festreigen weiter, Glückwünsche gingen per Whatsapp und Telefon ein, Kollegen gratulierten. Mit dem Polizeipräsidenten ist Fallenbüchel im Gespräch. Gestern teilte er der Redaktion mit, dass jetzt die Freigabe gekommen sei. Er könne zum 1. November in Bühlertann beginnen. An seiner Arbeitsstelle in Aalen will er seine Aufgaben sauber übergeben.

Für die nächsten Wochen hat Fallenbüchel bereits einige Einladungen zu Hintergrundgesprächen in Bühlertann erhalten. Diese will er ebenso wahrnehmen wie Sitzungstermine im Rathaus. Als Erstes wolle er die Rathausmitarbeiter kennenlernen. „Mir ist Teamarbeit wichtig, dass wir die Arbeit als gemeinsame Aufgabe ansehen.“

Christian Hock, der neben Fallenbüchel als Favorit gegolten hat, war am Wahlabend wieder nach Mühlacker zurückgefahren. „Ich hatte schon gedacht, dass ich einige Prozentpunkte mehr bekommen würde“, berichtet er. „Bei den Wahlveranstaltungen hatte ich guten Zulauf, oft 40 bis 50 Besucher. Ich habe interessante Gespräche geführt und auch mit vielen Leuten gesprochen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Das war eine Bereicherung, das nehme ich mit.“ Eine Analyse, warum es nicht gereicht hat, habe er noch nicht vorgenommen. „Ich bin davon ausgegangen, dass es reicht, die fachliche Kompetenz zu haben und über die wichtigsten Themen der Gemeinde Bescheid zu wissen. Aber offenbar haben die Bürger mehr erwartet.“ Eine tiefere Einarbeitung wäre ihm jedoch nicht möglich gewesen, da viele Gerichtstermine anstanden und zudem sein Kollege teilweise krank war.

Eine weitere Kandidatur zu einem späteren Zeitpunkt schließt Christian Hock nicht aus. Er sagt: „Ich wünsche Herrn Fallenbüchel, dass er seine Dinge umsetzen kann und die Gemeinde weiterbringt.“

Michael Trimborn aus Bühlerzell stellt fest: „Es war über den ganzen Wahlkampf so gut wie kein Interesse vorhanden, jemand anderen als den Wahlsieger kennenzulernen.“ Mehr als enttäuschend für ihn sei gewesen, dass zu seinen Wahlveranstaltungen im Bären und im Stern insgesamt nur ein Besucher kam. „Ich hatte eine Video-Vorführung und Animation für den Umweltschutz und Möglichkeiten für das Busbahnhof-Problem vorbereitet.“ Eine weitere Kandidatur strebe er nicht an. Als Bereicherung empfindet er, „dass ich einige interessante Menschen kennengelernt habe“.

„Für mich, für uns geht der normale Alltag weiter wie bisher“, stellt Klaus Floegel, Bewerber aus Fronrot, fest. „Mit 14 erhaltenen Stimmen sollte man bescheiden bleiben. Ich hoffe nur, dass der Ellwanger sich kräftig für die Bühlertanner einsetzt.“ Roland Anton Krojer aus Murrhardt sagt: „Der Beste hat gewonnen.“ Er habe sich vom Haller Tagblatt nicht genug gewürdigt gefühlt. Allerdings hatte er gegenüber dieser Zeitung einen Termin für ein Porträt abgelehnt, und er wollte nicht am Wahlforum teilnehmen.

Die Kottspieler sind die fleißigsten Wähler in der Gemeinde Bühlertann

Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Bühlertann lag mit 61,43 Prozent am Sonntag im Durchschnitt dessen, was mittlerweile üblich ist. Bei der Bürgermeisterwahl in Ilshofen gingen 2018 63,3 Prozent an die Urne, bei der Wahl in Bühlerzell lag die Wahlbeteiligung 2017 bei 61,52 Prozent.

Traditionell hoch dagegen bei Wahlen ist stets die Beteiligung in Rosengarten. Bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai in diesem Jahr gingen 71,35 Prozent der Rosengartener Bürger wählen.

Innerhalb der Gemeinde Bühlertann war in Kottspiel mit 66,67 Prozent die höchste Wahlbeteiligung. Dort gab es mit 88,41 Prozent der Stimmen den größten Zuspruch für den Wahlsieger Florian Fallenbüchel. Festzustellen ist, dass die Wahlbeteiligung im Hauptort gering war. Im Wahlbezirk Rathaus Bühlertann betrug sie 49,80 Prozent der Stimmen – möglicherweise ist das der westlichen Siedlung geschuldet, in der viele Menschen zugezogen sind und sich nicht sehr mit der Gemeinde verbunden fühlen. Im Haus der Bildung, in dem die Bürger aus der Kerngemeinde wählen gehen, betrug die Wahlbeteiligung mit 53,58 Prozent der Stimmen nur wenig mehr.

14 Stimmen erhielt Klaus Floegel, sieben davon in seinem Wohnort Fronrot. Erwartungsgemäß schnitt Christian Hock im Hauptort am stärksten ab. Der Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Mühlacker ist in Bühlertann aufgewachsen, dort kennt man ihn und seine Familie, die sich vielfach in der Gemeinde engagiert hat. 23,62 Prozent der Stimmen bekam Christian Hock im Bezirk Rathaus Bühlertann. sel