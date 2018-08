Schlagwort Brunnenfest in Mariäkappel (snu)

Mariäkappel / SNU

Das 33. Brunnenfest vom Liederkranz Mariäkappel, das am Samstag und Sonntag vor der Gemeindehalle in Haselhof über die Bühne ging, hat insgesamt rund 800 Besucher angelockt. „Rekordverdächtig“ findet das Günter Karger, der Vorsitzende des Vereins. Zusammen mit Kassierer Tobias Bierlein freute er sich über das Wetter, das zum Glück hielt, und über Besucher, die sogar aus Crailsheim und Vellberg kamen. Am Samstag gingen 300 der beliebten XXL-Currywürste über den Tresen. Auch die 380 Essen am Sonntag waren schnell ausgegeben.