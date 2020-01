Ich möchte selbstständiger werden und auch mein Selbstvertrauen stärken“, so Luis Hirschberg. Der 18-Jährige macht nach seinem Abitur an der Haller Sibilla-­Egen-Schule einen Freiwilligendienst in Peru. Er möchte dadurch zum kulturellen Austausch und zur Völkerverständigung beitragen, wie er sagt.

Am 20. August geht es los. Noch weiß Luis nicht, wo er genau landen wird. „Am liebsten würde ich in eine große Stadt wie Lima, Cusco oder Arequipa kommen“, sagt er. Seine Schwerpunkte beim Freiwilligendienst sind Bildung und Soziales also entwicklungspolitische Arbeit. „Es kann sein, dass ich dann als Lehrerassistenz oder als Betreuer für Kinder nach der Schule arbeite.“ Das erfahre er aber erst circa vier Wochen, bevor es losgeht.

Auf der Suche nach Spendern

Eigentlich hatte Luis vor, nach Japan oder China zu gehen. „Aber gerade Japan wäre sehr teuer geworden.“ Deshalb habe er sich entschieden, nach Südamerika zu gehen. Und zwar mit der Organisation AFS über das Programm „Weltwärts“. Unter anderem werden Flug und Aufenthalt von der Organisation bezahlt, ebenso bekommt er 100 Euro Taschengeld pro Monat. Trotzdem sollte der Weltenbummler noch einen finanziellen Beitrag leisten. Er hofft, diesen durch Spendengelder von Firmen oder auch Privatpersonen abdecken zu können. „Der Richtwert sind 2750 Euro.“ 500 Euro bekäme er schon gesponsert.

„Spenden braucht es vor allem deshalb, damit das Programm auch in Zukunft bestehen kann“, erklärt Luis. Die Teilnahme sei aber nicht von der Höhe der Spenden abhängig. Elf Monate lang wird er in Peru leben und arbeiten. Zurückfliegen nach Deutschland kann der Braunsbacher nur im Ausnahmefall. Zum Beispiel wenn es ihm psychisch nicht gut gehen sollte. Aber schon in ärztlichen Vorgesprächen werde untersucht, ob die Teilnehmer psychisch stabil für so einen längeren Aufenthalt sind.

Davor stand auch ein Auswahlwochenende in Tübingen mit anderen Freiwilligendienstlern auf dem Programm. „Wir wurden gefragt, was genau wir machen wollen und haben auch Gruppenspiele gemacht“, erzählt er. Ein paar Wochen später hat er dann erfahren, dass er ins Programm aufgenommen wurde. „Ich freue mich schon sehr darauf“, sagt er. Auch wenn er bis heute noch kaum ein Wort Spanisch spricht. „Ich möchte unbedingt noch einen Kurs in der Volkshochschule machen oder es mir ein Stück weit selbst beibringen.“ Aber am besten lerne man die Sprache sowieso vor Ort, ist Luis überzeugt.

Freiwilligendienst und reisen

Für ihn war schon länger klar, dass er nach der Schule nicht gleich studieren gehen möchte. Die Idee für den Freiwilligendienst kam ihm dann, als eine Verwandte ihm vor drei Jahren von ihrem Aufenthalt im Ausland erzählt hatte. „Eine andere Kultur kennenzulernen hat mich total fasziniert“, erzählt er. Auch einige seiner Freunde waren schon für längere Zeit im Ausland und Luis wollte auf jeden Fall ein Freiwilliges Soziales Jahr machen und auch reisen.

Geplant ist auch, nach den elf Monaten in Peru nicht sofort zurückzufliegen, sondern noch einen Monat dranzuhängen, um auf dem Kontinent herumzureisen. Er möchte so viele Erfahrungen sammeln wie nur möglich.

Luis ist froh, durch den Freiwilligendienst noch ein Jahr Zeit zu haben, um sich zu überlegen, was er danach machen möchte. Er spielt in seiner Freizeit Theater beim Jugendensemble der Haller Freilichtspiele. „Ich würde danach auch gerne in die künstlerische Richtung gehen.“ Eine Option wäre Kunstgeschichte zu studieren. „Aber das ist ein sehr theoretisches Studium und ich würde lieber etwas mit mehr Praxis machen.“ Obwohl in seinem Freiwilligendienst Bildung und Soziales die Schwerpunkte sind, ist er sich ziemlich sicher, dass er beispielsweise kein Lehrer werden möchte.

Bevor es aber ab nach Peru geht, steht nun erst mal das Abi­tur an. Kaum hat er dieses abgelegt, stehen noch zwei Vorbereitungsseminare für seinen Auslandsaufenthalt auf dem Programm. „Wenn ich daran denke, dass ich nächstes Jahr um diese Zeit schon mehrere Monate in Peru sein werde, fühlt sich das noch etwas komisch an. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es gut wird“, sagt er und lächelt.