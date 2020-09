Der Abba-Klassiker „Money, Money, Money“ erklingt aus irgendeinem Fenster des Aussiedlerhofs Weeber in Braunsbach-Herdtlingshagen. Doch schnell steht fest, es ist nicht das Radio auf volle Lautstärke gestellt, vielmehr kommen die kraftvollen Töne aus einer Garage. Dort proben am vergangenen Sonntagabend Mitglieder des Vereins „Theater in Braunsbach“. Ein Auftritt beim Öhringer Theaterabend steht am Samstag, 19. September, an. Und darauf freuen sich die Laiendarsteller sehr.

„Ursprünglich wollten wir dieses Jahr zu 30 Jahre Wiedervereinigung unseren ersten selbstgeschriebenen Drei-Akter ,Diagnose: Ost-/West-Psychose’ spielen“, sagt Ulrike Frick, Vorsitzende von Theater in Braunsbach. Durch die Corona-Pandemie und das damit verbundene Spielverbot kam jedoch alles anders: In Braunsbach wird es in diesem Jahr kein Theater auf der Kulturinsel geben.

Unerwarteter Lichtblick

Theater Ulm Keine Corona-Tests für die Künstler Ulm Für die Braunsbacher Laienschauspieler gab es jedoch vor wenigen Wochen einen unerwarteten Lichtblick: Die Kulturbeauftragte der Stadt Öhringen fragte an, ob der Verein bei der kleineren Variante der „Langen Nacht der Kultur“, dem Theaterabend, mitmachen würde. „Da wir vor zwei Jahren schon dabei waren und es uns viel Freude bereitet hat, war die Mehrheit im Vorstand für eine Beteiligung“, erzählt Ulrike Frick.

Nun sind es nur noch wenige Tage bis zur Aufführung. In dem großen Nebengebäude von Regisseur Dieter Weeber wird ernst gearbeitet, getüftelt, aber auch viel gelacht. Im hinteren Bereich wurde eine Bühne in etwa der Größe der tatsächlichen Spielstätte eingerichtet. Zwei Krankenbetten und zwei Stühle stehen dort, darüber hinaus ein Stehtisch, ein Visitenwagen und ein Möbelstück, auf dem das Telefon steht.

Gesangstalent entdeckt

Die 20-minütige Kurzfassung des Drei-Akters „Diagnose: Ost-/West-Psychose“ spielt demnach in einem Krankenzimmer. Der Westdeutsche Klaus (Markus Schmidt) und der Ostdeutsche Wolf (Sebastian Greif) liegen mit Oberschenkelfrakturen in ihren Betten. Oberschwester Hildegard (Stefanie Glang) und Lernschwester Elke (Rebecca Fischer) kümmern sich um sie und halten den zerstreuten Professor Dr. Stefan (Bürgermeister Frank Harsch) in der Spur. Die Kranken bekommen natürlich auch Besuch von ihren Liebsten. Klaus von seiner piekfeinen, stilvollen Silke (Renate Kretschmer) und Wolf von seiner tollpatschigen Gisela (Ulrike Frick). Die Wessi und die Ossi liefern sich einen herzerfrischenden rhetorischen Schlagabtausch.

Bereichert wird das Stück durch zahlreiche Gesangseinlagen. Nachdem die Gruppe – immer corona-like mit gebührendem Abstand – „Es lebe der Sport“ geträllert hat, meint Techniker Alexander Bauer trocken: „Es klang wie ,Sport ist Mord’!“ Das Gelächter ist groß. Am Ende des Stücks fühlt sich der erschöpfte Wolf dermaßen „unterhopft“, dass er auf krumme Ideen kommt. Doch Oberschwester Hildegard ist auf zack.

Die große Version der Diagnose soll 2021 auf der Braunsbacher Kulturinsel gespielt werden.