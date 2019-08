Niklas Schehl aus Braunsbach peilt bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Kanada im U 23-Cross-Country-Rennen einen Rang unter den besten 20 an.

Zum dritten Mal vertritt Niklas Schehl die deutschen Farben bei einer Weltmeisterschaft. Der Braunsbacher Mountainbiker hat schon 2016 im tschechischen Nove Mesto und 2018 in Lenzerheide (Schweiz) WM-Erfahrung sammeln können. Heute bricht der 21-Jährige auf, um in der kommenden Woche bei den Titelkämpfen im kanadischen Mont Sainte-Anne an den Start zu gehen.

Für diese Weltmeisterschaft wird Schehl zum ersten Mal in seinem Leben auf den amerikanischen Kontinent reisen. „Mittlerweile weiß ich, wie ich den Koffer schnell packen muss, um dann auch im Gewichtslimit zu bleiben“, erzählt Schehl einen Tag vor seinem Abflug. 32 Kilo nimmt er mit – sein Rad inbegriffen. „Ich habe einen speziellen Radkoffer, wo man zum Beispiel die abmontierten Räder und sonstiges Ersatzmaterial unterbringen kann.“ Dazu kommt eine Reisetasche. Sein Trainer hat ein Ersatzrad und Rahmen dabei, die Teamkollegen weitere Ersatzteile.

Technisch anspruchsvoll

Die WM-Strecke kennt Schehl, der in Freiburg die Hauptfächer Englisch und Biologie im zweiten Semester studiert, nur von Fotos und Videos. „Sie ist technisch anspruchsvoll, was mir entgegenkommt“, ist sich der Braunsbacher sicher. Die kanadischen und US-amerikanischen Fahrer hätten vielleicht einen kleinen Vorteil wegen der kürzeren Anreise. „Aber bei einer WM sind alle technisch so stark, dass sie die Strecke beherrschen. Weil es ein ausdauerlastiger Sport ist, gewinnt der Fitteste“, fasst Schehl zusammen. Nach seiner Ankunft hat er noch eine Woche Zeit, um sich auf die dortigen Begebenheiten einzustellen. „Das ist wichtig, um die Ideallinie zu finden. So eine Strecke in der Natur verändert sich von Jahr zu Jahr, zum Beispiel durch Wurzelwuchs“, beschreibt der Braunsbacher Mountainbiker.

Am Mittwoch, 28. August, wird das Staffelrennen gestartet, bei dem Schehl Ersatzfahrer für die deutsche Mannschaft ist. Das für ihn wichtigere Rennen ist am Freitag, 30. August, 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Dann erfolgt der Startschuss für das U-23-Cross-Country-Rennen. Schehls Rückflug geht am 3. September in Kanada.

Viel Prestige

Niklas Schehl hat sich eine Platzierung unter den Top 20 vorgenommen, wenngleich er natürlich weiß, dass die Konkurrenz stark ist. „Eine WM ist eben was Besonderes, weil es das härteste, aber auch spannendste Rennen der ganzen Saison ist. Alle legen ihren Fokus darauf, alle geben richtig Feuer.“ Schließlich gehe es um viel Prestige: Der Weltmeister darf – wie in allen Radsportdisziplinen üblich – für ein Jahr das begehrte Regenbogentrikot tragen. Auch die Stimmung an der Strecke sei spezieller als bei normalen Weltcup-Rennen.

Schehl gehört zum fünfköpfigen deutschen Team in der U 23. Die deutsche Delegation umfasst rund 25 Sportler.

