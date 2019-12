Die Tierschutzorganisation PETA (kurz für „People for the ethical treatment of animals“ – Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren) erstattet Strafanzeige gegen den Besitzer eines Hörlebacher Stalls. Das teilte deren Presseabteilung mit. Vor einigen Tagen sind elf Kälber erstickt, als ein Stall dort gebrannt hat.

Aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen sei möglicherweise billigend in Kauf genommen worden, dass die Rinder ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen. „Jedes Tier, das bei einem Stallbrand stirbt, wird grob fahrlässig getötet“, wird Dr. Edmund Haferbeck, der Leiter der Rechts- und Wissenschaftsabteilung bei PETA in der Mitteilung zitiert. Er hat weitere harsche Worte über Stallbetreiber: „Wenn viele Tiere in einem Stall eingesperrt sind, ist es schlicht unmöglich, Soforthilfe zu leisten. Dieses Risiko ist den Betreibern bewusst.“

Kritik an der Gesetzeslage und Umsetzung in Ställen

PETA habe in der Vergangenheit wiederholt die bestehenden Brandschutzverordnungen kritisiert, da ein Schutz der Tiere so gut wie nicht geregelt sei. Zudem seien in der Praxis meist selbst diese unzureichenden Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt. Es müsse noch ermittelt werden, ob dies auch beim aktuellen Einsatz der Fall war.

In Crailsheim protestieren Tierschützer gegen den Weihnachtszirkus, der dort auf einer privaten Fläche mit Wildtieren auftritt.

Die Tierrechtsorganisation danke den am Einsatz beteiligten Feuerwehrleuten und allen Helfern, die sich für die Rettung der Tiere eingesetzt haben. In der Mitteilung heißt es, PETA Deutschland sei die größte Interessenvertretung vegan lebender Menschen in Deutschland und fordere eine moderne Definition der Grundnahrungsmittel: Fleisch und andere Tierprodukte sollen nicht dazu gehören und damit nicht weiterhin günstiger besteuert werden.