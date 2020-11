mobilen Corona-Teststation unterwegs. Hier werden Abstriche gemacht und für den Transport zum Labor sicher gelagert. Die Einrichtung des VW Crafters stammt von dem Dr. Simone Brunner, Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie sowie Fachärztin für Laboratoriumsmedizin, ist in Baden-Württemberg mit einerunterwegs. Hier werden Abstriche gemacht und für den Transport zum Labor sicher gelagert. Die Einrichtung des VW Crafters stammt von dem Gaildorfer Unternehmen Bott , heißt es in einer Mitteilung.

Das Konstanzer Labor für medizinische Auswertungen und Analysen gibt es bereits seit 1977. Brunner hat die Leitung 2007 übernommen. Mit der mobilen Teststation will sie auf die Herausforderungen während der Corona-Pandemie reagieren. Besonders wichtig sei demnach das schnelle und gezielte Testen, beispielsweise auch direkt vor Ort an kurzfristig identifizierten Hotspots. Die Abstriche können außerhalb von Arztpraxen, also fern von anderen Patienten, entnommen werden. Mit der Teststation lassen sich bei Unternehmen, Kindergärten, Schulen oder Altersheimen an Ort und Stelle von einer größeren Anzahl an Personen Speichelproben für Corona-Tests entnehmen.

Mobile Teststation hat stabile Stromversorgung

„Für mich war dieses Fahrzeug ein Herzensprojekt“, sagt Dr. Brunner. „Wir können damit unsere Region in diesen schwierigen Zeiten optimal unterstützen. Durch das schnelle Testen und Auswerten können wir eine Ausbreitung des Virus wirksam eindämmen.“

desinfizieren, wurde UVC-Licht im Arbeitsbereich eingebaut. Dies sorgt für eine hygienische Umgebung. An einem Waschbecken mit Warmwasser können sich die Mitarbeiter die Hände waschen, einige Schubladen bieten Platz für Equipment und Schreibutensilien. In der mobilen Teststation sorgt eine Klimaanlage für gleichbleibende Temperaturen im Innenraum. Eine stabile Stromversorgung soll den Betrieb der Computer, Drucker und die Beleuchtung sicherstellen. Mobiles Internet mit WLAN ist auch mit an Bord. Über einen Wechselrichter und eine zusätzliche Außen­einspeisung können die Geräte und die Beleuchtung sowohl im stationären als auch im mobilen Betrieb konstant laufen. Die Proben werden in Kühlboxen aufbewahrt. Um das Fahrzeug nach einem Einsatz zu, wurde UVC-Licht im Arbeitsbereich eingebaut. Dies sorgt für eine hygienische Umgebung. An einem Waschbecken mit Warmwasser können sich die Mitarbeiter die Hände waschen, einige Schubladen bieten Platz für Equipment und Schreibutensilien.

Bis zu 500 Proben können zwischengelagert werden

In den Kühlboxen können die Mitarbeiter von Dr. Brunner bis zu 500 Proben von Testpersonen zwischenlagern, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Regalen sind Test-Sets und anderes Equipment untergebracht. Computer, Drucker und Kartenleser stehen auf einem Schreibtisch. Dort lassen sich die persönlichen Daten der Patienten verarbeiten. Die Krankenkassen-Karte wird dort in den Kartenleser geschoben und erfasst. Daraufhin wird ein Auftrag generiert, inklusive QR-Code, der in der Corona-Warn-

App gespeichert und abrufbar ist.

Außen am Fahrzeug ist eine Markise angebracht, die Schutz vor Sonne und Regen bietet. Der Patient erhält seine Unterlagen durch ein kleines Fenster auf der einen Seite des Crafters. Anschließend muss er einmal um das Fahrzeug herumlaufen. An einem weiteren Fenster auf der anderen Seite wird der Test durchgeführt. Mit einem langen Wattestäbchen wird der Abstrich durch die Nase entnommen. Der Patient erhält zudem eine Kochsalzlösung für eine Rachenspülung. Nach dem Abstrich und der Spülung wird der Test in eine Tüte verpackt und in der Kühlbox gelagert. Ausgewertet wird er später im stationären Labor in Konstanz.