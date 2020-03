Wie die Polizei mitteilt, übte ein siebenjähriges Mädchen am Samstag gegen 17 Uhr, auf einem Hof vor einem Haus in Bopfingen-Michelfeld das Fahrradfahren, als eine freilaufende zehnjährige Kangal-Hündin auf das Kind losging. Das Tier biss die Siebenjährige in den Rücken, die Schulter, den Nacken sowie in den Kopf. Das Mädchen wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Bei dem Kangal handelt es sich um eine große türkische Hüte- und Schutzhundrasse, die bis zu 60 Kilo schwer werden kann. Die Familie des Mädchens lebte bereits seit zwei Jahren auf dem Hof, die Hündin und das Kind kannten sich. Die Polizei sprach dem Hundehalter eine sofortige Maulkorbpflicht und einen Leinenzwang aus. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen führt weitere Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.