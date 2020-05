Wer mit dem Kanu oder dem Kajak eine Tour auf Jagst oder Kocher machen möchte, sollte sich vorher informieren. Denn ansonsten könnte der Ausflug buchstäblich ins Wasser fallen. Das Landratsamt hat festgelegt, unter welchen Umständen die beiden Flüsse befahren werden dürfen. Motorisierte Fahrzeuge sind auf den Flüssen nicht erlaubt.

Hintergrund ist der Naturschutz, wie die Kreisbehörde mitteilt. Wenn die Wasserstände in den Sommermonaten zu weit absinken, müssen die Bootsfahrer Streckenabschnitte zu Fuß, mit Kanus und Kajaks als Gepäckstück, zurückgelegen. „Genau dabei aber gerät der Lebensraum vieler Pflanzen und Tierarten in Gefahr“, verdeutlicht Umweltexpertin Meike Andruschkewitsch.

Diese Regeln gelten für den Kocher

Für den Kocher gilt: Der Kocher ist für Bootfahrer passé, wenn der Wasserstand am Pegel Kocher­stetten unter 40 Zentimeter sinkt. Maßgeblich ist der Wasserstand am Vortag und am Fahrtag um 8 Uhr. Für die Strecke von der Wehrkrone des Kocherwehrs in Braunsbach flussabwärts bis zur Einmündung des Mühlkanals gilt das Fahrverbot bereits ab einer Absenkung des Pegels auf 60 Zentimeter oder weniger.

Zwischen Rosengarten-Westheim und Steinbach dürfen weder Wasserfahrzeuge noch Modellboote im Kocher schwimmen, zwischen 1. März und 1. Juli.

Diese Regeln gelten für die Jagst

Die Jagst ist von 1. Juni bis 15. September für Bootsfahrer zwischen Crailsheim-Heldenmühle und Langenburg-Unterregenbach gesperrt. „Über die Sommermonate braucht die Natur im angesprochenen Bereich an der Jagst einfach den erforderlichen Schutz“, erklärt Landrat Gerhard Bauer. Einige kurze Bereiche sind von der Sperrung ausgenommen. Um welche Strecken es sich handelt, hat das Landratsamt auf einer Karte vermerkt:

An den blauen Stellen darf die Jagst mit Booten auch während der Sommermonate befahren werden. Die gelben Flächen dürfen nicht betreten werden.

© Foto: Grafik: Landratsamt Schwäbisch Hall

Zwischen dem Wehr in Unterregenbach und der Grenze zum Hohenlohekreis darf zwischen dem 15. Februar und dem 15. September kein Gefährt zu Wasser gelassen werden.

Auch der Hohenlohekreis hat Regelungen zur Jagstsperrung getroffen. Sie sind über die Homepage des Hohenlohekreises unter www.hohenlohekreis.de abrufbar.

Regeln für das Untere Bühlertal

Die Untere Bühler zwischen Vellberg-Eschenau und Geislingen am Kocher darf vom 1. Februar bis 15. Juli nicht befahren werden.

Darauf musst du beim Bootfahren achten

Das Landratsamt gibt allgemeine Hinweise zum Kanu- und Bootfahren, auf seiner Webseite:

Nicht aus Neugierde an Brutgelege oder Jungvögel heranfahren

Beachten Sie die Zufahrtsregelungen zu den Ein- und Ausstiegstellen

Wildes Zelten ist verboten

Möglichst in der Strömung fahren

In Kurven immer außen aber nicht zu dicht am Ufer

Halten Sie die Rastplätze entlang des Flusslaufes sauber und nehmen Sie den Müll wieder mit

Abfälle gehören weder in den Fluss noch ans Ufer

Bei diesen Anbietern kannst du Boote mieten

Im Landkreis Hall gibt es zwei Möglichkeiten, Boote zu mieten. Beide Male für den Kocher.

Kanus und Bootstouren bei Hohenlohe Aktivtours in Braunsbach: Hier kannst du größere Touren entlang des Kochers fahren