Den jungen Familien, die im Baugebiet Häcker kostspielig in Miete wohnen, geht es vor allem um diese Frage: Wird in Obersontheim weiteres Bauland ausgewiesen? Während der vergangenen zwei Jahre hatte Obersontheim keine Baugebiete mehr angeboten. In Arbeit sind die Schlossgärten. Für die 15 Baupl...