Der Bedarf an Blutspenden nach Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen ist stark angestiegen. Über mehrere Wochen wurden, zur Schaffung von Personal- und Bettenkapazitäten für Covid-19-Patienten, nicht dringend erforderliche Operationen zunächst ausgesetzt, entsprechend reduzierte sich der Blutbedarf. Nun wird die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder hochgefahren.

Da Blutprodukte nur kurzfristig haltbar sind, konnten während des Shutdowns keine langfristigen Vorräte angelegt werden. Der Blutspendedienst bittet daher dringend um Blutspenden am Montag, 13. Juli, in Bühlertann. Von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr kann in der Bühlertalhalle gespendet werden.

Spenden darf, wer mindestens 18 Jahre alt und gesund ist. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 Jahren nicht überschritten werden. Bis zu sechs Mal im Jahr können Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.

Weitere Blutspendetermine und Informationen stehen unter www.blutspende.de. Die Service-Hotline hilft unter Telefon 0800/1194911